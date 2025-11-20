НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Пътен инцидент затрудни трафика на изхода на Велико Търново в посока Варна

          Снимка: БГНЕС
          Катастрофа е настъпила на изхода на Велико Търново в посока Варна, предизвиквайки затруднения в движението. По данни на очевидци, инцидентът се е случил в района на моста и голям търговски обект. Вследствие на произшествието се е образувала голяма тапа от автомобили, информира БТВ.

          Свидетели разказват, че на мястото незабавно са пристигнали специализирани екипи – две линейки, две пожарни коли и патрулен автомобил.

          Според непотвърдена информация, лек автомобил се е ударил в мантинелата. От Областната дирекция на МВР не уточняват дали се е наложило затваряне на пътя.

          Пътната обстановка е усложнена, като настилките в и около града са мокри, а видимостта е намалена поради мъгла.

