Катастрофа е настъпила на изхода на Велико Търново в посока Варна, предизвиквайки затруднения в движението. По данни на очевидци, инцидентът се е случил в района на моста и голям търговски обект. Вследствие на произшествието се е образувала голяма тапа от автомобили, информира БТВ.

Свидетели разказват, че на мястото незабавно са пристигнали специализирани екипи – две линейки, две пожарни коли и патрулен автомобил.

Според непотвърдена информация, лек автомобил се е ударил в мантинелата. От Областната дирекция на МВР не уточняват дали се е наложило затваряне на пътя.

Пътната обстановка е усложнена, като настилките в и около града са мокри, а видимостта е намалена поради мъгла.