Пеевски: Подкрепям Борисов за добавките, а чичо Румен да прочете какво е решил КС

Лидерът на ДПС „Ново начало“ Дилян Пеевски заяви в кулоарите на парламента, че напълно подкрепя предложението за 120 лева коледни добавки за пенсионерите и определи мярката като правилна и навременна.
Изказването му идва ден след като той изпрати писмо до финансовия министър с искане да бъдат осигурени 110 лв. добавки за празниците. Решението на управляващите за по-висока сума от 120 лв. очевидно получи неговото одобрение.
Коментар за решението на Борисов
Пеевски приветства и действията на премиера Бойко Борисов, свързани със закриването на правителствения Авиоотряд:
Критика към Радев за референдума за еврото
Лидерът на ДПС „Ново начало“ коментира и темата за референдума, поискан от президента Румен Радев:
