      четвъртък, 20.11.25
          Пеевски: Подкрепям Борисов за добавките, а чичо Румен да прочете какво е решил КС

          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на ДПС „Ново начало“ Дилян Пеевски заяви в кулоарите на парламента, че напълно подкрепя предложението за 120 лева коледни добавки за пенсионерите и определи мярката като правилна и навременна.

          „Подкрепям напълно за 120 лв. коледни добавки за пенсионерите. Изключително съм доволен, благодаря на Борисов за закриването на Авиотряда. Парите ще отидат за хеликоптери за гасене на пожари. Доволен съм и от министъра. Браво.“ — заяви Пеевски.

          Изказването му идва ден след като той изпрати писмо до финансовия министър с искане да бъдат осигурени 110 лв. добавки за празниците. Решението на управляващите за по-висока сума от 120 лв. очевидно получи неговото одобрение.

          Коментар за решението на Борисов

          Пеевски приветства и действията на премиера Бойко Борисов, свързани със закриването на правителствения Авиоотряд:

          „Благодаря на Борисов за закриването на Авиотряда. Парите ще отидат за хеликоптери за гасене на пожари.“

          Критика към Радев за референдума за еврото

          Лидерът на ДПС „Ново начало“ коментира и темата за референдума, поискан от президента Румен Радев:

          „За референдума чичо Румен няма юридически екип. Да прочете какво е решил КС. Той не е разбрал. Той може да види само една мишена и след това от януари да пада само надолу.“

