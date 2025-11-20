Пеевски: Подкрепям Борисов за добавките, а чичо Румен да прочете какво е решил КС

Лидерът на ДПС „Ново начало“ Дилян Пеевски заяви в кулоарите на парламента, че напълно подкрепя предложението за 120 лева коледни добавки за пенсионерите и определи мярката като правилна и навременна.

„Подкрепям напълно за 120 лв. коледни добавки за пенсионерите. Изключително съм доволен, благодаря на Борисов за закриването на Авиотряда. Парите ще отидат за хеликоптери за гасене на пожари. Доволен съм и от министъра. Браво." — заяви Пеевски.

Изказването му идва ден след като той изпрати писмо до финансовия министър с искане да бъдат осигурени 110 лв. добавки за празниците. Решението на управляващите за по-висока сума от 120 лв. очевидно получи неговото одобрение.

Коментар за решението на Борисов

Пеевски приветства и действията на премиера Бойко Борисов, свързани със закриването на правителствения Авиоотряд:

„Благодаря на Борисов за закриването на Авиотряда. Парите ще отидат за хеликоптери за гасене на пожари.“

Критика към Радев за референдума за еврото

Лидерът на ДПС „Ново начало“ коментира и темата за референдума, поискан от президента Румен Радев: