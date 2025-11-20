Софийският районен съд постанови ефективна присъда от пет години лишаване от свобода за Симона Радева. Наказанието е наложено заради действията ѝ по укриването на Георги Семерджиев непосредствено след тежката катастрофа на булевард „Черни връх“, при която загинаха две млади жени.

Съдебното заседание, на което бе решена съдбата на бившата служителка на МВР, продължи близо осем часа. Магистратите признаха Радева за виновна в това, че е спомогнала на извършителя да се укрие от органите на реда в критичните часове след инцидента, осигурявайки му стълба за достъп до жилището му и прикривайки следи.

В допълнение към наложеното наказание „лишаване от свобода“, съдебният състав определи и мярка за процесуална принуда – забрана за напускане на пределите на Република България до влизане на присъдата в сила.