НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Пет години затвор за Симона Радева

          0
          279
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Софийският районен съд постанови ефективна присъда от пет години лишаване от свобода за Симона Радева. Наказанието е наложено заради действията ѝ по укриването на Георги Семерджиев непосредствено след тежката катастрофа на булевард „Черни връх“, при която загинаха две млади жени.

          - Реклама -

          Съдебното заседание, на което бе решена съдбата на бившата служителка на МВР, продължи близо осем часа. Магистратите признаха Радева за виновна в това, че е спомогнала на извършителя да се укрие от органите на реда в критичните часове след инцидента, осигурявайки му стълба за достъп до жилището му и прикривайки следи.

          В допълнение към наложеното наказание „лишаване от свобода“, съдебният състав определи и мярка за процесуална принуда – забрана за напускане на пределите на Република България до влизане на присъдата в сила.

          Софийският районен съд постанови ефективна присъда от пет години лишаване от свобода за Симона Радева. Наказанието е наложено заради действията ѝ по укриването на Георги Семерджиев непосредствено след тежката катастрофа на булевард „Черни връх“, при която загинаха две млади жени.

          - Реклама -

          Съдебното заседание, на което бе решена съдбата на бившата служителка на МВР, продължи близо осем часа. Магистратите признаха Радева за виновна в това, че е спомогнала на извършителя да се укрие от органите на реда в критичните часове след инцидента, осигурявайки му стълба за достъп до жилището му и прикривайки следи.

          В допълнение към наложеното наказание „лишаване от свобода“, съдебният състав определи и мярка за процесуална принуда – забрана за напускане на пределите на Република България до влизане на присъдата в сила.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пътен инцидент затрудни трафика на изхода на Велико Търново в посока Варна

          Владимир Висоцки -
          Катастрофа е настъпила на изхода на Велико Търново в посока Варна, предизвиквайки затруднения в движението. По данни на очевидци, инцидентът се е случил в...
          Общество

          Шествието на ПП „Свобода за политическите затворници“ стигна до централата на ДПС

          Владимир Висоцки -
          Мащабно протестно шествие, организирано от „Продължаваме промяната“ (ПП), премина през центъра на София и приключи пред централата на Движението за права и свободи (ДПС)....
          Война

          Герасимов докладва на Путин: Русия превзе Купянск

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин посети един от командните пунктове на групировката войски „Запад“, където беше информиран за превземането на Купянск от началника на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions