Победителките от „Мис Пазарджик 2025“ гостуват във „Вечните песни на България“

На 22 ноември от 20:00 ч. по телевизия Евроком зрителите на „Вечните песни на България“ ще се срещнат с най-новите лица на красотата в България.

- Реклама -

В студиото специални гости ще бъдат победителките от конкурса „Мис Пазарджик 2025“, едно от най-коментираните модни събития тази есен. Организаторът на конкурса Джулиана Бутракова ще разкаже за подготовката, трудностите и новите стандарти, които тази година поставиха конкурса сред водещите регионални форуми за красота.

В предаването ще гостува и новата „Мис Пазарджик 2025“ – Стефани Дудова, която ще сподели емоциите от победата, както и първите си впечатления след коронясването. Зрителите ще видят и Стефания Кънчева – носителката на титлата „Лице на публиката“, обявена за една от най-ярките и харизматични участнички в конкурса.

Гостуването им обещава откровен разговор – за сцената, конкуренцията, мечтите и отговорността, която носи всяка титла. Една среща с новото поколение красавици, които представят Пазарджик с класа, стил и самочувствие.