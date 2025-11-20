Politico: В Европа и Украйна са останали шокирани от мирния план на САЩ

В Европа и Украйна са останали шокирани от последния опит на Белия дом да сложи край на войната в Украйна – новият 28-точков мирен план, разработен с участието на Русия. Както пише Politico, съюзниците се опасяват, че „мирният план“ означава, че САЩ може да се поддадат на исканията на Кремъл.

„Европейски и американски представители заявиха, че много аспекти на плана остават неясни, включително въпросът за НАТО и евентуалните териториални отстъпки за Украйна“, пише изданието.

Според източник, запознат със ситуацията, усилията на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф за разработване на плана са започнали в края на миналия месец, когато той се е срещнал с руския специален пратеник Кирил Дмитриев в Маями.

Украинските и европейските представители са останали шокирани, когато съществуването на плана на Уиткоф стана публично достояние.

„Това беше особено болезнено, защото те смятат, че Тръмп най-накрая е започнал да осъзнава неискреността на Путин в постигането на споразумение“, казва друг източник, запознат със ситуацията.

28-точковият план в сегашния си вид би изисквал значителни отстъпки от Украйна, включително ограничения върху военните нужди и териториални откази. Източникът обаче подчерта, че разпоредбите на плана остават предмет на преговори.

„Един от въпросите, които американските служители обмислят, е дали и как да се споменава НАТО“, казва източникът.

Изданието подчерта, че дискусиите за НАТО не са били съобщавани преди това.

Украйна се стреми към членство в НАТО като гаранция за сигурност срещу бъдещо руско нашествие. Въпреки че някои европейски страни подкрепят тази идея, САЩ я отхвърлят, а Москва отдавна настоява Киев да не се присъединява към Алианса, разглеждайки го като заплаха“, припомня изданието.

От какво друго е загрижена Европа?

Освен това европейските съюзници също са загрижени за териториалните отстъпки на Русия, които според тях насърчават агресията на Москва и създават обезпокоителен прецедент.

„Не сме били информирани за това“, коментира германският външен министър Йохан Вадепул.

„Всички международни партньори продължават да полагат усилия, за да доведат най-накрая президента Путин на масата за преговори. Ние естествено подкрепяме всичко, което допринася за това. Фокусирани сме върху подкрепата на Украйна и по този начин да дадем ясно да се разбере на Путин, че няма алтернатива на процеса на преговори“, подчерта Вадепул

Междувременно Белият дом е оптимистично настроен относно новия план: един висш служител заяви, че рамков документ за прекратяване на войната може да бъде договорен от всички страни до края на месеца или дори „още тази седмица“. Друг служител на Белия дом заяви, че и двете страни трябва да проявят гъвкавост.

Украйна не е коментирала публично плана.

Изданието също така цитира източник, според който Лондон не е бил информиран за разработването на плана, въпреки близките отношения на съветника по националната сигурност Джонатан Пауъл с Уиткоф.

Защо Европа не се доверява на Уиткоф

В същото време изданието подчертава, че европейските и украинските представители отдавна са предпазливи към подхода на Уиткоф към войната. Те разглеждат тайните му консултации с Русия като пример за това как тази страна го е подвела относно естеството на войната и истинските цели на Путин.

„Руснаците ясно определиха Уиткоф като човек, готов да защити интересите им. Европейците не бяха консултирани по този въпрос. Но в Белия дом има група, която от известно време гледа на европейците като на „спойлери“ на мирния процес, така че в известен смисъл това не е изненадващо“, казва един военен служител от ЕС.