      четвъртък, 20.11.25
          Полицията залови двама рецидивисти минути след кражба в София

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Двама мъже на 51 и 57 години, добре познати на полицията заради серия престъпления, свързани с кражби на автомобили, бяха арестувани минути след поредната кражба в столичния кв. „Надежда“. Униформените са ги заловили преди дори собственикът на колата да разбере, че автомобилът му липсва.

          Престъплението е извършено на територията на 4-то РПУ – София. Малко след като взели колата, автокрадците спрели, за да сменят регистрационните табели. Именно тогава полицаите ги пресрещнали. При опит да избягат двамата се блъснали в патрулка, което сложило край на преследването.

          По информация на NOVA единият от задържаните е Георги Георгиев, а другият е известен в криминалните среди с прякора Джуджето. Според СДВР откраднатите автомобили са били разкомплектовани за авточасти или подготвяни за препродажба.

