Половин век след Франко Испания пак се сблъсква с наследството му

Левоцентристкото правителство на Испания обяви, че през тази година ще бъдат организирани 480 нови събития, посветени на 50-годишнината от смъртта на диктатора Франсиско Франко и възстановяването на демокрацията. Те ще надградят над вече проведените над 150 инициативи под мотото „Испания в свобода“.
Франко почива на 20 ноември 1975 г. след почти четири десетилетия авторитарно управление. Само две години по-късно Испания провежда първите си демократични избори, а през 1978 г. гражданите одобряват нова конституция, чието приемане днес се отбелязва на 6 декември.
Министърът на демократичната памет Анхел Виктор Торес подчерта, че правителството умишлено се отказва от „централно събитие“ в деня на смъртта на Франко, предпочитайки „празнуване на възстановяването на демокрацията през цялата година“.
Призракът на Франко и съвременната крайна десница
Макар правителството да засилва опитите си да изкорени символите на фашисткото минало, надигането на крайната десница в Испания връща спомените за Франко и дори ги романтизира сред част от младите избиратели.
В социалните медии се разпространяват видеа, генерирани от AI, в които Франко коментира съвременни теми, както и ревизионистични материали, а дори нощни клубове пускат техно ремикси на химна от франкистката епоха.
Според проучване на държавната агенция CIS от миналия месец 21,3% от испанците смятат ерата на Франко за „добра“ или „много добра“ – двойно повече в сравнение с 2000 г. Още по-тревожно, 17,3% от младите между 18 и 24 години заявяват, че предпочитат авторитарно управление.
Историческата истина обаче остава непроменена: режимът на Франко е отговорен за десетки хиляди екзекутирани, масови гробове, лагери за принудителен труд, забрана на партии и синдикати, репресии срещу жени и строга цензура.
Разделена страна
Испанците остават силно разделени относно това как да се справят с наследството на диктатурата. От 2018 г. насам правителството на премиера Педро Санчес:
- ексхумира останки на жертви от масови гробове,
- премахва франкистка символика от обществените пространства,
- провежда кампании за значението на демокрацията,
- определя места на репресии като пространства на „демократичната памет“.
Консервативната Народна партия и крайнодясната Vox оспорват тези политики, наричайки ги „разделителни“.
Привържениците на Франко твърдят, че при него животът е бил по-достъпен, а държавата – по-стабилна. Историческите и икономически данни обаче показват, че всички ключови икономически показатели се подобряват значително след смъртта му.
Социалните мрежи – нов фронт на ревизионизма
Историкът Стивън Форти смята, че социалните медии играят ключова роля в разпространението на симпатии към авторитаризма и ревизионизма.
Крайно дясната партия Vox увеличава влиянието си, особено сред младите мъже. През юли тази година намерението за гласуване за Vox достига 18,9%, което е исторически максимум.
Непогребаните сенки от миналото
Правителството обещава да разпусне Фондацията „Франко“, но процесът вероятно ще бъде дълъг и съдебен. Председателят ѝ Хуан Чичаро твърди:
Емилио Силва, активист за правата на жертвите, подчертава, че наследството на диктатурата продължава да присъства:
Паметта като бариера срещу повторение
Кармина Густран, историк и ръководител на официалната програма „Испания: 50 години свобода“, предупреждава, че без по-активна борба срещу дезинформацията и без по-силно образование по история и дигитална грамотност, обществото остава уязвимо.