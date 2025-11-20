НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Полша обвини Русия във вандализъм на Катинското гробище

          0
          13
          Катинско гробище
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските власти са извършили акт на вандализъм на Катинското гробище, премахвайки барелефи, изобразяващи военния орден Virtuti Militari и „Кръста на Септемврийския поход“, според Матеуш Шпитма, заместник-началник на полския Институт за национална памет (INR).

          - Реклама -

          Според него „унищожаването на полските символи на Катинското военно гробище е поредна атака срещу паметта на полските войници, станали жертва на престъпната политика на Сталин“.

          „Това е удар върху жизненоважната полска памет за съветските престъпления срещу поляците. Това е още по-скандално, като се има предвид, че гробищата на съветските войници в Полша са защитени от закона и дори се възстановяват с полски средства. Междувременно в Руската федерация се унищожават гробища, съдържащи останките на полски войници и офицери, убити от НКВД по време на Втората световна война“, казва Шпитма. В тази връзка Институтът за национална памет на Полша призова властите в Смоленска област да възстановят барелефите, които „са неразделна част от полската национална идентичност и историческата памет“.

          Припомняме, че мемориалът „Катин“ се намира на 20 километра от центъра на Смоленск, между селата Гнездово и Катин, на мястото на трагичните събития от 30-те и 40-те години на миналия век. В средата на ноември, по искане на областната прокуратура, от гробището бяха премахнати барелефи на полски военни награди – орден Virtuti Militari и медал „Кръст от Септемврийския поход“. Историците смятат, че тези барелефи сега носят антируски конотации.

          Руските власти са извършили акт на вандализъм на Катинското гробище, премахвайки барелефи, изобразяващи военния орден Virtuti Militari и „Кръста на Септемврийския поход“, според Матеуш Шпитма, заместник-началник на полския Институт за национална памет (INR).

          - Реклама -

          Според него „унищожаването на полските символи на Катинското военно гробище е поредна атака срещу паметта на полските войници, станали жертва на престъпната политика на Сталин“.

          „Това е удар върху жизненоважната полска памет за съветските престъпления срещу поляците. Това е още по-скандално, като се има предвид, че гробищата на съветските войници в Полша са защитени от закона и дори се възстановяват с полски средства. Междувременно в Руската федерация се унищожават гробища, съдържащи останките на полски войници и офицери, убити от НКВД по време на Втората световна война“, казва Шпитма. В тази връзка Институтът за национална памет на Полша призова властите в Смоленска област да възстановят барелефите, които „са неразделна част от полската национална идентичност и историческата памет“.

          Припомняме, че мемориалът „Катин“ се намира на 20 километра от центъра на Смоленск, между селата Гнездово и Катин, на мястото на трагичните събития от 30-те и 40-те години на миналия век. В средата на ноември, по искане на областната прокуратура, от гробището бяха премахнати барелефи на полски военни награди – орден Virtuti Militari и медал „Кръст от Септемврийския поход“. Историците смятат, че тези барелефи сега носят антируски конотации.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Ще има ли кой да спре ОКС? Шампионите с победа номер 15 за сезона

          Николай Минчев -
          Оклахома Сити Тъндър продължава да гази в НБА. Шампионите записаха 15-а победа в 16 срещи, след като надвиха Сакраменто Кингс със 113:99 у дома...
          Война

          ВСУ громят подстанции в крайграничната зона на Русия, хиляди останаха без ток

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуват подстанции в крайграничната зона на Русия. Десетки хиляди абонати са останали без ток. „Тази нощ врагът атакува електрически подстанции...
          Война

          Politico: В Европа и Украйна са останали шокирани от мирния план на САЩ

          Иван Христов -
          В Европа и Украйна са останали шокирани от последния опит на Белия дом да сложи край на войната в Украйна - новият 28-точков мирен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions