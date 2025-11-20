Руските власти са извършили акт на вандализъм на Катинското гробище, премахвайки барелефи, изобразяващи военния орден Virtuti Militari и „Кръста на Септемврийския поход“, според Матеуш Шпитма, заместник-началник на полския Институт за национална памет (INR).

Според него „унищожаването на полските символи на Катинското военно гробище е поредна атака срещу паметта на полските войници, станали жертва на престъпната политика на Сталин“.

„Това е удар върху жизненоважната полска памет за съветските престъпления срещу поляците. Това е още по-скандално, като се има предвид, че гробищата на съветските войници в Полша са защитени от закона и дори се възстановяват с полски средства. Междувременно в Руската федерация се унищожават гробища, съдържащи останките на полски войници и офицери, убити от НКВД по време на Втората световна война“, казва Шпитма. В тази връзка Институтът за национална памет на Полша призова властите в Смоленска област да възстановят барелефите, които „са неразделна част от полската национална идентичност и историческата памет“.

Припомняме, че мемориалът „Катин“ се намира на 20 километра от центъра на Смоленск, между селата Гнездово и Катин, на мястото на трагичните събития от 30-те и 40-те години на миналия век. В средата на ноември, по искане на областната прокуратура, от гробището бяха премахнати барелефи на полски военни награди – орден Virtuti Militari и медал „Кръст от Септемврийския поход“. Историците смятат, че тези барелефи сега носят антируски конотации.