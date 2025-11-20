Руските власти са извършили акт на вандализъм на Катинското гробище, премахвайки барелефи, изобразяващи военния орден Virtuti Militari и „Кръста на Септемврийския поход“, според Матеуш Шпитма, заместник-началник на полския Институт за национална памет (INR).
- Реклама -
Според него „унищожаването на полските символи на Катинското военно гробище е поредна атака срещу паметта на полските войници, станали жертва на престъпната политика на Сталин“.
„Това е удар върху жизненоважната полска памет за съветските престъпления срещу поляците. Това е още по-скандално, като се има предвид, че гробищата на съветските войници в Полша са защитени от закона и дори се възстановяват с полски средства. Междувременно в Руската федерация се унищожават гробища, съдържащи останките на полски войници и офицери, убити от НКВД по време на Втората световна война“, казва Шпитма. В тази връзка Институтът за национална памет на Полша призова властите в Смоленска област да възстановят барелефите, които „са неразделна част от полската национална идентичност и историческата памет“.
Припомняме, че мемориалът „Катин“ се намира на 20 километра от центъра на Смоленск, между селата Гнездово и Катин, на мястото на трагичните събития от 30-те и 40-те години на миналия век. В средата на ноември, по искане на областната прокуратура, от гробището бяха премахнати барелефи на полски военни награди – орден Virtuti Militari и медал „Кръст от Септемврийския поход“. Историците смятат, че тези барелефи сега носят антируски конотации.
Руските власти са извършили акт на вандализъм на Катинското гробище, премахвайки барелефи, изобразяващи военния орден Virtuti Militari и „Кръста на Септемврийския поход“, според Матеуш Шпитма, заместник-началник на полския Институт за национална памет (INR).
- Реклама -
Според него „унищожаването на полските символи на Катинското военно гробище е поредна атака срещу паметта на полските войници, станали жертва на престъпната политика на Сталин“.
„Това е удар върху жизненоважната полска памет за съветските престъпления срещу поляците. Това е още по-скандално, като се има предвид, че гробищата на съветските войници в Полша са защитени от закона и дори се възстановяват с полски средства. Междувременно в Руската федерация се унищожават гробища, съдържащи останките на полски войници и офицери, убити от НКВД по време на Втората световна война“, казва Шпитма. В тази връзка Институтът за национална памет на Полша призова властите в Смоленска област да възстановят барелефите, които „са неразделна част от полската национална идентичност и историческата памет“.
Припомняме, че мемориалът „Катин“ се намира на 20 километра от центъра на Смоленск, между селата Гнездово и Катин, на мястото на трагичните събития от 30-те и 40-те години на миналия век. В средата на ноември, по искане на областната прокуратура, от гробището бяха премахнати барелефи на полски военни награди – орден Virtuti Militari и медал „Кръст от Септемврийския поход“. Историците смятат, че тези барелефи сега носят антируски конотации.