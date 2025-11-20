Полша разполага 10 хиляди войници за защита на критичната инфраструктура

Полша обяви разполагането на 10 000 войници като част от операция „Хоризонт“, най-голямото вътрешно военно разполагане през последните години, според министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. По думите му, целта на операцията е да се засили сигурността на критичната инфраструктура и да се предотвратят потенциални саботажи в страната.

Както пише „Милитарний“ войските ще работят в тясно сътрудничество с подразделения на Министерството на вътрешните работи и администрацията на Полша (MSWiA).

Освен това контингентът включва оперативни сили и части за териториална отбрана (WOT).

По време на разполагането на тези войски Полша възнамерява да използва не само жива сила, но и военна техника, мобилни системи за сигурност и разузнавателни системи.

„Особено се отбелязва използването на инструменти, базирани на изкуствен интелект, които би трябвало да подобрят откриването на заплахи и наблюдението на критични обекти. Войските са разположени в цялата страна, включително в енергийни, транспортни и отбранителни обекти“, добавя изданието.

Същевременно Полша подчертава, че решението се дължи на засилената саботажна активност на чуждестранните служби в Европа.

Варшава добави още, че операция „Хоризонт“ е предназначена да повиши националната устойчивост и да гарантира безопасността на населението в случай на хибридни заплахи.