      четвъртък, 20.11.25
          Война

          Полша разполага 10 хиляди войници за защита на критичната инфраструктура

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Полша обяви разполагането на 10 000 войници като част от операция „Хоризонт“, най-голямото вътрешно военно разполагане през последните години, според министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. По думите му, целта на операцията е да се засили сигурността на критичната инфраструктура и да се предотвратят потенциални саботажи в страната.

          Както пише „Милитарний“ войските ще работят в тясно сътрудничество с подразделения на Министерството на вътрешните работи и администрацията на Полша (MSWiA).

          Освен това контингентът включва оперативни сили и части за териториална отбрана (WOT).

          По време на разполагането на тези войски Полша възнамерява да използва не само жива сила, но и военна техника, мобилни системи за сигурност и разузнавателни системи.

           „Особено се отбелязва използването на инструменти, базирани на изкуствен интелект, които би трябвало да подобрят откриването на заплахи и наблюдението на критични обекти. Войските са разположени в цялата страна, включително в енергийни, транспортни и отбранителни обекти“, добавя изданието.

          Същевременно Полша подчертава, че решението се дължи на засилената саботажна активност на чуждестранните служби в Европа.

          Варшава добави още, че операция „Хоризонт“ е предназначена да повиши националната устойчивост и да гарантира безопасността на населението в случай на хибридни заплахи.

