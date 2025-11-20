НА ЖИВО
          Посрещач на ЦСКА напусна отбора, ще играе в чужбина

          "Благодарим ти за труда и отдадеността през годините! Пожелаваме ти успех! - написаха "червените"

          Снимка: БГНЕС
          Волейболистът на ЦСКА Християн Великов ще продължи кариерата си чужбина.

          22 годишният състезател, който играе на поста посрещач, ще доиграе сезона в клуб от Кувейт.

          “Юношата на волейболен клуб ЦСКА Християн Великов поема по нов път и ще продължи развитието си в чужбина. Благодарим ти за труда и отдадеността през годините! Пожелаваме ти успех! “, написаха от ВК ЦСКА.

