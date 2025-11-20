ПП-ДБ и БОЕЦ: Искаме спешно изслушване на Даниел Митов

Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) настоява за спешно изслушване на вътрешния министър Даниел Митов в Народното събрание по повод разследването на гражданско движение БОЕЦ, известно като #ДПСнаркотициГЕЙТ.
Това стана ясно след общ брифинг на представители на ПП–ДБ и председателя на БОЕЦ Георги Георгиев.
Полицай уволнен след сигнал за нарушения
Депутатът и бивш вътрешен министър Бойко Рашков разкри, че полицай Петър Русев от ОДМВР–Добрич е бил уволнен дисциплинарно, след като при рутинна проверка в курортен комплекс „Албена“ е попаднал на сериозни нарушения в заведение, включително открит и иззет документ във формата на тефтер на Народното събрание, съдържащ данни за „черна каса“.
По думите на Рашков, заведението е стопанисвано от бащата на депутатката от „ДПС–Ново начало“ Ертен Анисова.
След случая срещу Русев били задействани дисциплинарни процедури, въпреки че е действал по заповед на началниците си.
Случай №2: Наркотици в автомобил, свързан с ДПС–Ново начало
Рашков съобщи и за втори случай – при проверка през 2024 г. полицията е открила над 80 пакета наркотични вещества в кола, управлявана от член на „ДПС–Ново начало“.
Лицето било задържано, но още на следващия ден – освободено, без да бъде привлечено като обвиняем.
БОЕЦ твърди, че не е извършен обиск и изземване от адресите на задържания въпреки изискванията на закона.
БОЕЦ: ОПГ под „чадър“ от висши фигури
Председателят на БОЕЦ Георги Георгиев заяви, че двата случая показват изграждане на:
Според Георгиев Стоянов е привлечен в партията заради влияние сред криминалния контингент от времето си в ГДБОП.
ПП–ДБ иска анкетна комисия
Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че случаят разкрива:
- потенциален натиск над полицията в Добрич;
- възможни връзки между местни ръководители на МВР и депутати на „ДПС–Ново начало“;
- пробойни в системата, чрез които наркопласьори остават ненаказани, а честни полицаи – уволнени.
Затова ПП–ДБ ще настоява за:
- изслушване на министър Митов;
- създаване на анкетна комисия за случая.
Сигнал до антикорупционната комисия
БОЕЦ ще внесе сигнал до Антикорупционната комисия (КПК) относно имотното състояние на директора на ОДМВР–Добрич Красимир Манолов, по чието време е уволнен полицай Русев.
Заплахи след разкритията
Георгиев уточни, че след оповестяването на първата част от разследването са получени заплахи, включително и към самия Петър Русев.