ПП-ДБ и БОЕЦ: Искаме спешно изслушване на Даниел Митов

Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) настоява за спешно изслушване на вътрешния министър Даниел Митов в Народното събрание по повод разследването на гражданско движение БОЕЦ, известно като #ДПСнаркотициГЕЙТ.

Това стана ясно след общ брифинг на представители на ПП–ДБ и председателя на БОЕЦ Георги Георгиев.

Полицай уволнен след сигнал за нарушения

Депутатът и бивш вътрешен министър Бойко Рашков разкри, че полицай Петър Русев от ОДМВР–Добрич е бил уволнен дисциплинарно, след като при рутинна проверка в курортен комплекс „Албена“ е попаднал на сериозни нарушения в заведение, включително открит и иззет документ във формата на тефтер на Народното събрание, съдържащ данни за „черна каса“.

По думите на Рашков, заведението е стопанисвано от бащата на депутатката от „ДПС–Ново начало“ Ертен Анисова.

След случая срещу Русев били задействани дисциплинарни процедури, въпреки че е действал по заповед на началниците си.

Случай №2: Наркотици в автомобил, свързан с ДПС–Ново начало

Рашков съобщи и за втори случай – при проверка през 2024 г. полицията е открила над 80 пакета наркотични вещества в кола, управлявана от член на „ДПС–Ново начало“.

Лицето било задържано, но още на следващия ден – освободено, без да бъде привлечено като обвиняем.

БОЕЦ твърди, че не е извършен обиск и изземване от адресите на задържания въпреки изискванията на закона.

БОЕЦ: ОПГ под „чадър“ от висши фигури

Председателят на БОЕЦ Георги Георгиев заяви, че двата случая показват изграждане на:

„ясна структура за национално ниво ОПГ за трафик на наркотици, на върха на която стои Калин Стоянов“ – бивш вътрешен министър и настоящ депутат от „ДПС–Ново начало“.

Според Георгиев Стоянов е привлечен в партията заради влияние сред криминалния контингент от времето си в ГДБОП.

ПП–ДБ иска анкетна комисия

Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че случаят разкрива:

потенциален натиск над полицията в Добрич;

възможни връзки между местни ръководители на МВР и депутати на „ДПС–Ново начало“;

пробойни в системата, чрез които наркопласьори остават ненаказани, а честни полицаи – уволнени.

Затова ПП–ДБ ще настоява за:

изслушване на министър Митов;

създаване на анкетна комисия за случая.

Сигнал до антикорупционната комисия

БОЕЦ ще внесе сигнал до Антикорупционната комисия (КПК) относно имотното състояние на директора на ОДМВР–Добрич Красимир Манолов, по чието време е уволнен полицай Русев.

Заплахи след разкритията

Георгиев уточни, че след оповестяването на първата част от разследването са получени заплахи, включително и към самия Петър Русев.