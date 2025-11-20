НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ПП-ДБ и БОЕЦ: Искаме спешно изслушване на Даниел Митов

          0
          69
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) настоява за спешно изслушване на вътрешния министър Даниел Митов в Народното събрание по повод разследването на гражданско движение БОЕЦ, известно като #ДПСнаркотициГЕЙТ.

          - Реклама -

          Това стана ясно след общ брифинг на представители на ПП–ДБ и председателя на БОЕЦ Георги Георгиев.

          Полицай уволнен след сигнал за нарушения

          Депутатът и бивш вътрешен министър Бойко Рашков разкри, че полицай Петър Русев от ОДМВР–Добрич е бил уволнен дисциплинарно, след като при рутинна проверка в курортен комплекс „Албена“ е попаднал на сериозни нарушения в заведение, включително открит и иззет документ във формата на тефтер на Народното събрание, съдържащ данни за „черна каса“.

          По думите на Рашков, заведението е стопанисвано от бащата на депутатката от „ДПС–Ново начало“ Ертен Анисова.

          След случая срещу Русев били задействани дисциплинарни процедури, въпреки че е действал по заповед на началниците си.

          Жоро от БОЕЦ с подробности за действията на МВР и заплахите от Пеевски Жоро от БОЕЦ с подробности за действията на МВР и заплахите от Пеевски

          Случай №2: Наркотици в автомобил, свързан с ДПС–Ново начало

          Рашков съобщи и за втори случай – при проверка през 2024 г. полицията е открила над 80 пакета наркотични вещества в кола, управлявана от член на „ДПС–Ново начало“.

          Лицето било задържано, но още на следващия ден – освободено, без да бъде привлечено като обвиняем.

          БОЕЦ твърди, че не е извършен обиск и изземване от адресите на задържания въпреки изискванията на закона.

          БОЕЦ: ОПГ под „чадър“ от висши фигури

          Председателят на БОЕЦ Георги Георгиев заяви, че двата случая показват изграждане на:

          „ясна структура за национално ниво ОПГ за трафик на наркотици, на върха на която стои Калин Стоянов“ – бивш вътрешен министър и настоящ депутат от „ДПС–Ново начало“.

          Според Георгиев Стоянов е привлечен в партията заради влияние сред криминалния контингент от времето си в ГДБОП.

          ПП–ДБ иска анкетна комисия

          Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че случаят разкрива:

          • потенциален натиск над полицията в Добрич;
          • възможни връзки между местни ръководители на МВР и депутати на „ДПС–Ново начало“;
          • пробойни в системата, чрез които наркопласьори остават ненаказани, а честни полицаи – уволнени.

          Затова ПП–ДБ ще настоява за:

          • изслушване на министър Митов;
          • създаване на анкетна комисия за случая.

          Сигнал до антикорупционната комисия

          БОЕЦ ще внесе сигнал до Антикорупционната комисия (КПК) относно имотното състояние на директора на ОДМВР–Добрич Красимир Манолов, по чието време е уволнен полицай Русев.

          Заплахи след разкритията

          Георгиев уточни, че след оповестяването на първата част от разследването са получени заплахи, включително и към самия Петър Русев.

          Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) настоява за спешно изслушване на вътрешния министър Даниел Митов в Народното събрание по повод разследването на гражданско движение БОЕЦ, известно като #ДПСнаркотициГЕЙТ.

          - Реклама -

          Това стана ясно след общ брифинг на представители на ПП–ДБ и председателя на БОЕЦ Георги Георгиев.

          Полицай уволнен след сигнал за нарушения

          Депутатът и бивш вътрешен министър Бойко Рашков разкри, че полицай Петър Русев от ОДМВР–Добрич е бил уволнен дисциплинарно, след като при рутинна проверка в курортен комплекс „Албена“ е попаднал на сериозни нарушения в заведение, включително открит и иззет документ във формата на тефтер на Народното събрание, съдържащ данни за „черна каса“.

          По думите на Рашков, заведението е стопанисвано от бащата на депутатката от „ДПС–Ново начало“ Ертен Анисова.

          След случая срещу Русев били задействани дисциплинарни процедури, въпреки че е действал по заповед на началниците си.

          Жоро от БОЕЦ с подробности за действията на МВР и заплахите от Пеевски Жоро от БОЕЦ с подробности за действията на МВР и заплахите от Пеевски

          Случай №2: Наркотици в автомобил, свързан с ДПС–Ново начало

          Рашков съобщи и за втори случай – при проверка през 2024 г. полицията е открила над 80 пакета наркотични вещества в кола, управлявана от член на „ДПС–Ново начало“.

          Лицето било задържано, но още на следващия ден – освободено, без да бъде привлечено като обвиняем.

          БОЕЦ твърди, че не е извършен обиск и изземване от адресите на задържания въпреки изискванията на закона.

          БОЕЦ: ОПГ под „чадър“ от висши фигури

          Председателят на БОЕЦ Георги Георгиев заяви, че двата случая показват изграждане на:

          „ясна структура за национално ниво ОПГ за трафик на наркотици, на върха на която стои Калин Стоянов“ – бивш вътрешен министър и настоящ депутат от „ДПС–Ново начало“.

          Според Георгиев Стоянов е привлечен в партията заради влияние сред криминалния контингент от времето си в ГДБОП.

          ПП–ДБ иска анкетна комисия

          Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че случаят разкрива:

          • потенциален натиск над полицията в Добрич;
          • възможни връзки между местни ръководители на МВР и депутати на „ДПС–Ново начало“;
          • пробойни в системата, чрез които наркопласьори остават ненаказани, а честни полицаи – уволнени.

          Затова ПП–ДБ ще настоява за:

          • изслушване на министър Митов;
          • създаване на анкетна комисия за случая.

          Сигнал до антикорупционната комисия

          БОЕЦ ще внесе сигнал до Антикорупционната комисия (КПК) относно имотното състояние на директора на ОДМВР–Добрич Красимир Манолов, по чието време е уволнен полицай Русев.

          Заплахи след разкритията

          Георгиев уточни, че след оповестяването на първата част от разследването са получени заплахи, включително и към самия Петър Русев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Терзиев натиска газта: София влиза в най-бързата си модернизация от десетилетия

          Пламена Ганева -
          Кметът на София Васил Терзиев представи годишния отчет на Столичната община за 2025 г., обобщаващ втората година от неговия мандат. На специално събитие, събрало...
          Общество

          НСИ на протест: Служители поискаха 20% увеличение на заплатите

          Никола Павлов -
          Работещи в Националния статистически институт (НСИ) протестираха пред централната сграда на института с искане за 20% повишение на възнагражденията. Протестът беше организиран от Синдиката...
          Политика

          Официално: Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО

          Никола Павлов -
          Народното събрание одобри на първо четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., предаде репортер на БГНЕС. Дебатите по темата продължиха няколко...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions