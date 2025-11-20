НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Протест на ресторантьорите срещу промените в паркирането в София

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Ресторантьорският бранш в София излиза на протест след решението на Столичния общински съвет да приеме реформа в зоните за платено паркиране.

          - Реклама -

          Хотелиери и ресторантьори предупреждават, че новите правила могат да доведат до сериозни последици за сектора – от затруднен достъп до централната част на града и рязко по-високи цени за паркиране, до осезаем спад в клиентите.

          Васил Терзиев: С повече платени зони ще има повече ред в София Васил Терзиев: С повече платени зони ще има повече ред в София

          Според тях мярката идва в момент на вече увеличени разходи и промени във фискалната политика, което допълнително натоварва бизнеса. Протестът има за цел да спре въвеждането на измененията, които, по думите им, застрашават заетостта и потреблението.

          Емил Коларов, председател на Съюза на българските заведения, смята, че промени в паркирането действително са нужни, но не и сега – точно преди влизането в еврозоната и на фона на бюджет, който налага нови ограничения.

          Скок в цените и разширяване на зоните: СОС гласува предложенията Скок в цените и разширяване на зоните: СОС гласува предложенията

          Цитиран от NOVA, той пита:

          „На каква база се увеличават тези услуги – и то двойно? С новия бюджет, по-високите данъци и въвеждането на СУПТО, поддръжката на фирмите и софтуерите ще стане още по-скъпа.“

          Протестиращите подчертават не само браншовата си позиция, но и гражданската си ангажираност.

          „Не искаме реформата да отпадне, а да бъде преработена и промените да минат през истинско обществено обсъждане“,

          категоричен е Коларов.

          Ресторантьорският бранш в София излиза на протест след решението на Столичния общински съвет да приеме реформа в зоните за платено паркиране.

          - Реклама -

          Хотелиери и ресторантьори предупреждават, че новите правила могат да доведат до сериозни последици за сектора – от затруднен достъп до централната част на града и рязко по-високи цени за паркиране, до осезаем спад в клиентите.

          Васил Терзиев: С повече платени зони ще има повече ред в София Васил Терзиев: С повече платени зони ще има повече ред в София

          Според тях мярката идва в момент на вече увеличени разходи и промени във фискалната политика, което допълнително натоварва бизнеса. Протестът има за цел да спре въвеждането на измененията, които, по думите им, застрашават заетостта и потреблението.

          Емил Коларов, председател на Съюза на българските заведения, смята, че промени в паркирането действително са нужни, но не и сега – точно преди влизането в еврозоната и на фона на бюджет, който налага нови ограничения.

          Скок в цените и разширяване на зоните: СОС гласува предложенията Скок в цените и разширяване на зоните: СОС гласува предложенията

          Цитиран от NOVA, той пита:

          „На каква база се увеличават тези услуги – и то двойно? С новия бюджет, по-високите данъци и въвеждането на СУПТО, поддръжката на фирмите и софтуерите ще стане още по-скъпа.“

          Протестиращите подчертават не само браншовата си позиция, но и гражданската си ангажираност.

          „Не искаме реформата да отпадне, а да бъде преработена и промените да минат през истинско обществено обсъждане“,

          категоричен е Коларов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Депутатка от Флорида обвинена в присвояване на 5 млн. долара

          Георги Петров -
          46-годишната Шеила Черфилус-МакКормик, демократична представителка от Южна Флорида, беше обвинена в злоупотреба с 5 милиона долара федерални средства и използването им за финансиране на...
          Политика

          ВСС отсъства и бюджетът остана без защита

          Георги Петров -
          Висшият съдебен съвет не изпрати свой представител на заседанието на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси, където беше разгледан бюджетът на съдебната власт...
          Политика

          Депутати искат стипендиите за ученици да преминат в евро

          Георги Петров -
          Размерът на ученическите стипендии може да бъде увеличен номинално, като минималните 21 лева станат 21 евро, а максималните – от 60 лева да се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions