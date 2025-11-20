Протест на ресторантьорите срещу промените в паркирането в София

Ресторантьорският бранш в София излиза на протест след решението на Столичния общински съвет да приеме реформа в зоните за платено паркиране.

Хотелиери и ресторантьори предупреждават, че новите правила могат да доведат до сериозни последици за сектора – от затруднен достъп до централната част на града и рязко по-високи цени за паркиране, до осезаем спад в клиентите.

Според тях мярката идва в момент на вече увеличени разходи и промени във фискалната политика, което допълнително натоварва бизнеса. Протестът има за цел да спре въвеждането на измененията, които, по думите им, застрашават заетостта и потреблението.

Емил Коларов, председател на Съюза на българските заведения, смята, че промени в паркирането действително са нужни, но не и сега – точно преди влизането в еврозоната и на фона на бюджет, който налага нови ограничения.

Цитиран от NOVA, той пита:



„На каква база се увеличават тези услуги – и то двойно? С новия бюджет, по-високите данъци и въвеждането на СУПТО, поддръжката на фирмите и софтуерите ще стане още по-скъпа.“

Протестиращите подчертават не само браншовата си позиция, но и гражданската си ангажираност.