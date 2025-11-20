В хода на посещение в един от командните пунктове на руската армия, където той се срещна с командването на войските, президентът на Русия Владимир Путин заяви, че целите на „специалната военна операция“ (СВО) трябва да бъдат постигнати, предава РИА Новости.

„Имаме свои собствени задачи и свои собствени цели. Най-важната от тях е безусловното постигане на целите на СВО“, заяви държавният глава.

Путин призова да не се поставят конкретни срокове за превземането на Константиновка.

„Няма да определяме конкретни дати; това не е важно. Важното е да работим стабилно и да постигаме всички цели, които се считат за приоритетни“, отбеляза той.

По думите му, целите, поставени пред групировка войски „Запад“, вече са постигнати.

„Всичко, което казахте, всичко, което докладвахте на 25 октомври на срещата, която вече споменах, всичко, свързано с тази област на бойната работа – всичко е изпълнено. Всички задачи, които са ви възложени, са изпълнени. Благодаря ви за тази работа“, заяви Путин.

Освен това руският президент коментира, че политическото ръководство на Украйна държи властта в страната заради собственото си обогатяване.

„Вече разбираме какво представлява политическото ръководство на Украйна. Това вече не е политическо ръководство. От март миналата година тази група хора – престъпна банда, организирана престъпна група – узурпира властта и под претекст, че продължава войната с Русия, държи тази власт в Украйна с цел лично обогатяване“, заяви Путин.

Също така руският държавен глава отбеляза, че украинските войници трябва да получават възможност да сложат оръжие и да се предадат в плен.

„Валерий Алексеевич, бих искал също да Ви помоля да докладвате дали е възможно да се създадат условията, както поисках, военнослужещите от Въоръжените сили на Украйна да имат възможност да сложат оръжие и да се предадат, предвид ситуацията, в която се намират“, заяви той.