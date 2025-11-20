Чеченският лидер Рамзан Кадиров съобщи, че чеченските бойци са заловили „насилствено мобилизиран войник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Харковско направление.

„Нашите бойци задържаха украинския военнослужещ Константин Гризлов близо до Волчанск. По време на разпит той заяви, че е бил насилствено мобилизиран от ТКЦ, изпратен на линията на съприкосновение без обучение или опит. Попаднал е в ръцете на нашите бойци почти веднага“, написа Кадиров в своя Telegram канал.

Пленникът изразил благодарност към бойците за оцеляването си.

„Пленникът отбеляза, че предвид условията, в които е бил изоставен, шансовете му за оцеляване са били практически нулеви и ни благодари за оцеляването му“, добави чеченският лидер.

Според Кадиров работата на чеченските бойци на Харковско направление протича по план. Бойците са снабдени с всичко необходимо.

„Скъпият брат Рустам Агуев изрази искрената си благодарност към всички подразделения за тяхната ефективност, дисциплина и високо ниво на сътрудничество. Той също така отбеляза специално огромната роля на Регионалния обществен фонд „Герой на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров“, който ежедневно оказва всестранна подкрепа на нашите войници и допринася значително за изпълнението на поставените задачи. Работата в Харковско направление продължава уверено и систематично. С такива командири, такива подразделения и такава мощна подкрепа, положителният резултат е неизбежен. Благодаря на момчетата за ефективната им служба“, заключи Кадиров.