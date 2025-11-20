НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Рамзан Кадиров показа „насилствено мобилизиран войник от ВСУ“

          0
          8
          Насилствено мобилизиран
          Насилствено мобилизиран
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Чеченският лидер Рамзан Кадиров съобщи, че чеченските бойци са заловили „насилствено мобилизиран войник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Харковско направление.

          - Реклама -

          „Нашите бойци задържаха украинския военнослужещ Константин Гризлов близо до Волчанск. По време на разпит той заяви, че е бил насилствено мобилизиран от ТКЦ, изпратен на линията на съприкосновение без обучение или опит. Попаднал е в ръцете на нашите бойци почти веднага“, написа Кадиров в своя Telegram канал.

          Пленникът изразил благодарност към бойците за оцеляването си.

          „Пленникът отбеляза, че предвид условията, в които е бил изоставен, шансовете му за оцеляване са били практически нулеви и ни благодари за оцеляването му“, добави чеченският лидер.

          Според Кадиров работата на чеченските бойци на Харковско направление протича по план. Бойците са снабдени с всичко необходимо.

          „Скъпият брат Рустам Агуев изрази искрената си благодарност към всички подразделения за тяхната ефективност, дисциплина и високо ниво на сътрудничество. Той също така отбеляза специално огромната роля на Регионалния обществен фонд „Герой на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров“, който ежедневно оказва всестранна подкрепа на нашите войници и допринася значително за изпълнението на поставените задачи. Работата в Харковско направление продължава уверено и систематично. С такива командири, такива подразделения и такава мощна подкрепа, положителният резултат е неизбежен. Благодаря на момчетата за ефективната им служба“, заключи Кадиров.

          Чеченският лидер Рамзан Кадиров съобщи, че чеченските бойци са заловили „насилствено мобилизиран войник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Харковско направление.

          - Реклама -

          „Нашите бойци задържаха украинския военнослужещ Константин Гризлов близо до Волчанск. По време на разпит той заяви, че е бил насилствено мобилизиран от ТКЦ, изпратен на линията на съприкосновение без обучение или опит. Попаднал е в ръцете на нашите бойци почти веднага“, написа Кадиров в своя Telegram канал.

          Пленникът изразил благодарност към бойците за оцеляването си.

          „Пленникът отбеляза, че предвид условията, в които е бил изоставен, шансовете му за оцеляване са били практически нулеви и ни благодари за оцеляването му“, добави чеченският лидер.

          Според Кадиров работата на чеченските бойци на Харковско направление протича по план. Бойците са снабдени с всичко необходимо.

          „Скъпият брат Рустам Агуев изрази искрената си благодарност към всички подразделения за тяхната ефективност, дисциплина и високо ниво на сътрудничество. Той също така отбеляза специално огромната роля на Регионалния обществен фонд „Герой на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров“, който ежедневно оказва всестранна подкрепа на нашите войници и допринася значително за изпълнението на поставените задачи. Работата в Харковско направление продължава уверено и систематично. С такива командири, такива подразделения и такава мощна подкрепа, положителният резултат е неизбежен. Благодаря на момчетата за ефективната им служба“, заключи Кадиров.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Денев посочи приоритетите си като шеф на ДАНС: Първо са хората

          Никола Павлов -
          Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание днес изслушва кандидата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – изпълняващия функциите...
          Крими

          Арести в Северна Македония заради разследването на пожара в Кочани

          Десислава Димитрова -
          Около десет служители на Агенцията за публични приходи в Северна Македония са били задържани вчера и тази сутрин във връзка с разследването на пожара в Кочани.
          Война

          Русия сравнява Мирноград със земята: ВСУ показаха могъщия взрив на 3-тонен ФАБ-3000 в града

          Иван Христов -
          Руските войски продължават да сриват украинския град Мирноград в Донецка област до основи. Морски пехотинци от украинския флот са записаха удара на мощна бомба...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions