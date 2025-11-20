Разбиха мащабна мрежа за трафик на артефакти в Европа

Българската прокуратура, ГДБОП, Европол и италианските Карабинери обявиха, че е неутрализирана мащабна престъпна мрежа, занимавала се с трафик на културни ценности и пране на пари. Акцията е проведена едновременно в осем европейски държави, сред които и България.

От ГДБОП уточниха, че операцията е в ход.

„Разбита е мрежа на територията на цяла Европа, занимаваща се с трафик на културни ценности и пране на пари. Акцията още не е приключила – над 220 служители на ГДБОП са на терен и извършват претърсване на жилища, офиси, сейфове.“, заяви шефът на дирекцията Боян Раев.

Заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев посочи, че стойността на откритите артефакти на черния пазар надхвърля 100 млн. евро, а установените финансови транзакции, свързани с дейността на групата, са на стойност над 1 млрд. щатски долара.

Сред конфискуваните предмети има египетски и китайски антики, както и артефакти, принадлежащи към световното и българското културно наследство.

Претърсвания и изземвания са извършени в София, Варна, Сливен, Плевен, Червен бряг и други населени места. Според прокуратурата в групата е имало и археолози, включително чужди граждани.

„За 30 часа сме провели 131 претърсвания. 35 лица са задържани. Намерени са хиляди културни и исторически ценности, като броят им непрекъснато расте. Установени са над 50 огнестрелни оръжия и взривни вещества.“, допълни директорът на ГДБОП.

„Задържани са иманяри, дилъри и международни посредници на най-високо ниво в тази организирана престъпна мрежа.“, подчерта той.

Прокурор Кънев уточни, че за всички обвиняеми по българското производство ще бъдат започнати данъчни ревизии. Иззето е инвестиционно злато на стойност милиони евро, като задържаните лица не могат да докажат произхода на средствата.

Общо са открити около 300 артефакта. Полковник Пауло Бефера, заместник-началник на специалната дирекция за защита на културното наследство към Карабинерите, заяви, че Италия още днес ще поиска официално тяхното възстановяване.

Той определи операцията като „най-добрата“ и поздрави България за постигнатия резултат.