Русия и Украйна размениха 30 срещу 1000 тела на загинали във военните действия

Русия и Украйна си размениха тела на загинали по време на военните действия бойци.

„Днес, като част от Истанбулските споразумения, Русия предаде на Украйна телата на 1000 загинали войници от украинските въоръжени сили“, заяви източник на РИА Новости.

Москва от своя страна получи 30 тела.

Предишната размяна се състоя на 23 октомври, когато Русия предаде 1000 тела и получи 31 в замяна.