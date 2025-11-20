НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Русия и Украйна размениха 30 срещу 1000 тела на загинали във военните действия

          0
          0
          Обмен на тела на загинали между Украйна и Русия
          Обмен на тела на загинали между Украйна и Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия и Украйна си размениха тела на загинали по време на военните действия бойци.

          - Реклама -

          „Днес, като част от Истанбулските споразумения, Русия предаде на Украйна телата на 1000 загинали войници от украинските въоръжени сили“, заяви източник на РИА Новости.

          Москва от своя страна получи 30 тела.

          Предишната размяна се състоя на 23 октомври, когато Русия предаде 1000 тела и получи 31 в замяна.

          Русия и Украйна си размениха тела на загинали по време на военните действия бойци.

          - Реклама -

          „Днес, като част от Истанбулските споразумения, Русия предаде на Украйна телата на 1000 загинали войници от украинските въоръжени сили“, заяви източник на РИА Новости.

          Москва от своя страна получи 30 тела.

          Предишната размяна се състоя на 23 октомври, когато Русия предаде 1000 тела и получи 31 в замяна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Юбилейно издание на „Вечните песни на България“: Радо Шишарката празнува 60 години със сензационен дует в ефира на „Евроком“

          Никола Павлов -
          На 23 ноември от 20:00 ч. по телевизия Евроком зрителите ще станат свидетели на едно от най-очакваните издания на „Вечните песни на България“ –...
          Война

          The Economist: Мирният план на САЩ практически е искане за капитулация на Украйна

          Иван Христов -
          В медиите се появиха нови подробности за състоящия се от 28 точки мирен план, разработен от САЩ съвместно с Русия – без участието на...
          Футбол

          Скандинавски треньор ще вдига Лудогорец на крака

          Николай Минчев -
          Бившият селекционер на националния отбор на Норвегия Пер-Матиас Хьогмо ще бъде новият треньор на Лудогорец. Това съобщава авторитетното издание „Афтонбладет“. 65-годишният специалист ще вземе със...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions