Русия сравнява Мирноград със земята: ВСУ показаха могъщия взрив на 3-тонен ФАБ-3000 в града

Руските войски продължават да сриват украинския град Мирноград в Донецка област до основи. Морски пехотинци от украинския флот са записаха удара на мощна бомба ФАБ-3000 (КАБ) в голям блок от високи сгради. Преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., градът е бил дом на над 50 000 цивилни, предава УНИАН.

- Реклама -

Видео, показващо града такъв, какъвто е сега, беше публикувано от 503-ти отделен батальон на морската пехота на украинския флот. Кадри показват огромен огнен стълб, издигащ се над сградата и обгръщащ я.

„Руснаците продължават да сриват Мирноград до основи. Видеото показва момента, в който КАБ удря руините на града. Вероятно е КАБ-3000, едно от най-мощните конвенционални оръжия в арсенала на нашествениците. Почти половината от теглото на този снаряд – 1200-1400 кг – са взривни вещества“, се казва в изявлението.