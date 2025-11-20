НА ЖИВО
          Русия сравнява Мирноград със земята: ВСУ показаха могъщия взрив на 3-тонен ФАБ-3000 в града

          ФАБ-3000 в Мирноград
          ФАБ-3000 в Мирноград
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски продължават да сриват украинския град Мирноград в Донецка област до основи. Морски пехотинци от украинския флот са записаха удара на мощна бомба ФАБ-3000 (КАБ) в голям блок от високи сгради. Преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., градът е бил дом на над 50 000 цивилни, предава УНИАН.

          Видео, показващо града такъв, какъвто е сега, беше публикувано от 503-ти отделен батальон на морската пехота на украинския флот. Кадри показват огромен огнен стълб, издигащ се над сградата и обгръщащ я.

          „Руснаците продължават да сриват Мирноград до основи. Видеото показва момента, в който КАБ удря руините на града. Вероятно е КАБ-3000, едно от най-мощните конвенционални оръжия в арсенала на нашествениците. Почти половината от теглото на този снаряд – 1200-1400 кг – са взривни вещества“, се казва в изявлението.

