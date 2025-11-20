Бойци от руската групировка войски „Център“ са отблъснали шест атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в посока Покровск, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

- Реклама -

„Отразени са шест атаки на бронетехника от подразделения на 32-ра механизирана бригада и 425-и щурмов полк „Скала“ на ВСУ от района на село Гришино ДНР с цел деблокиране на обкръжената групировка на ВСУ“, се казва в доклада.

До края на октомври руската групировка войски „Център“ постави в полуобкръжение украинските сили в района на Покровск и Мирноград. Руската армия редовно спира опити за деблокиране на украинските подразделения, се казва в съобщението.