      четвъртък, 20.11.25
          НачалоВойна

          Руската армия отблъсна шест атаки на ВСУ към Покровск през Гришино

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Бойци от руската групировка войски „Център“ са отблъснали шест атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в посока Покровск, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          „Отразени са шест атаки на бронетехника от подразделения на 32-ра механизирана бригада и 425-и щурмов полк „Скала“ на ВСУ от района на село Гришино ДНР с цел деблокиране на обкръжената групировка на ВСУ“, се казва в доклада.

          До края на октомври руската групировка войски „Център“ постави в полуобкръжение украинските сили в района на Покровск и Мирноград. Руската армия редовно спира опити за деблокиране на украинските подразделения, се казва в съобщението.

