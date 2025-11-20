Руската армия е взела под пълен контрол Шахтьорски район на Покровск, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„Руското Министерство на отбраната публикува кадри от освободения Шахтьорски район на Красноармейск в ДНР“, се посочва в изявлението на руското военно ведомство.

„При необходимост всеки, който желае да помогне, се евакуира в безопасна зона и се настанява във временен център за настаняване, където получава цялата необходима помощ“, обясни министерството.

Докато оглеждат жилищните райони, бойците проверяват пътищата и прилежащите им територии за взривни устройства и унищожават всички опасни находки с помощта на взривни устройства.