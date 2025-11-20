НА ЖИВО
          Война

          Руската армия превзе Шахтьорски район на Покровск

          Шахтьорски район в Покровск
          Шахтьорски район в Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е взела под пълен контрол Шахтьорски район на Покровск, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          „Руското Министерство на отбраната публикува кадри от освободения Шахтьорски район на Красноармейск в ДНР“, се посочва в изявлението на руското военно ведомство.

          „При необходимост всеки, който желае да помогне, се евакуира в безопасна зона и се настанява във временен център за настаняване, където получава цялата необходима помощ“, обясни министерството.

          Докато оглеждат жилищните райони, бойците проверяват пътищата и прилежащите им територии за взривни устройства и унищожават всички опасни находки с помощта на взривни устройства.

          - Реклама -

          Война

          Украински военен за ситуацията в Покровск: Някои помагат на ВСУ, а други – на руснаците

          Иван Христов -
          В момента най-голямата заплаха за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е загубата на Покровск и агломерацията, което би позволило на руснаците да подобрят тактическото...
          Война

          Кирило Буданов припомни уроците на историята: Дори трилион долара няма да спасят Украйна без това

          Иван Христов -
          Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, отбеляза, че вътрешното единство е ключово за способността на Украйна...
          Война

          Рамзан Кадиров показа „насилствено мобилизиран войник от ВСУ“

          Иван Христов -
          Чеченският лидер Рамзан Кадиров съобщи, че чеченските бойци са заловили „насилствено мобилизиран войник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Харковско направление. „Нашите бойци задържаха...

