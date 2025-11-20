НА ЖИВО
          Руснаците унищожиха цех за ремонт на техника на ВСУ в Харковска област

          Руските войски са унищожили цех за ремонт на оръжие и военна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област, съобщиха източници от руските силови структури пред РИА Новости.

          „В района на град Берестин <…> е потвърдено унищожаването на цех за ремонт и поддръжка на техника и оръжие на ВСУ. Има загуби сред инженерния персонал на ремонтните части“, съобщи източникът на агенцията.

          Руските войски са унищожили цех за ремонт на оръжие и военна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област, съобщиха източници от руските силови структури пред РИА Новости.

          „В района на град Берестин <…> е потвърдено унищожаването на цех за ремонт и поддръжка на техника и оръжие на ВСУ. Има загуби сред инженерния персонал на ремонтните части“, съобщи източникът на агенцията.

