НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Сблъсък на влакове в Чехия рани 42 души (СНИМКИ)

          0
          9
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Четиридесет и двама души бяха ранени при сблъсък на два влака тази сутрин в Южна Чехия, съобщиха местните спасителни служби. Инцидентът е станал в 05:19 ч. местно време в района близо до град Ческе Будейовице, на около 150 км южно от Прага.

          - Реклама -
          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          „Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания“, заяви пред АФП говорителката на Спешна медицинска помощ Петра Кафкова.

          Говорителят на железопътната инфраструктурна компания „Справа железниц“, Мартин Кавка, потвърди, че всички пътници са били евакуирани от двата влака. Причините за инцидента все още не са ясни, като разследването е в ход.

          Четиридесет и двама души бяха ранени при сблъсък на два влака тази сутрин в Южна Чехия, съобщиха местните спасителни служби. Инцидентът е станал в 05:19 ч. местно време в района близо до град Ческе Будейовице, на около 150 км южно от Прага.

          - Реклама -
          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          „Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания“, заяви пред АФП говорителката на Спешна медицинска помощ Петра Кафкова.

          Говорителят на железопътната инфраструктурна компания „Справа железниц“, Мартин Кавка, потвърди, че всички пътници са били евакуирани от двата влака. Причините за инцидента все още не са ясни, като разследването е в ход.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Трима загинали при нови удари в Газа

          Георги Петров -
          Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи за трима загинали и 15 ранени при поредица от нови израелски въздушни удари през нощта. По данни...
          Политика

          Костадинов алармира: Отново нарушиха Конституцията в парламента!

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остра критика към ръководството на Народното събрание в публикация във „Фейсбук“, след като Конституционният съд реши, че председателят...
          Война

          DeepState: Украинско подразделение попадна в засада в Северск

          Иван Христов -
          В северната Донецка област, в град Северск, украинско подразделение е попаднало в руска засада, съобщи Роман Погорели, съосновател и анализатор на украинския информационен ресурс...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions