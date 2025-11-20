Сблъсък на влакове в Чехия рани 42 души (СНИМКИ)

Четиридесет и двама души бяха ранени при сблъсък на два влака тази сутрин в Южна Чехия, съобщиха местните спасителни служби. Инцидентът е станал в 05:19 ч. местно време в района близо до град Ческе Будейовице, на около 150 км южно от Прага.
Говорителят на железопътната инфраструктурна компания „Справа железниц“, Мартин Кавка, потвърди, че всички пътници са били евакуирани от двата влака. Причините за инцидента все още не са ясни, като разследването е в ход.
