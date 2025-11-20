НА ЖИВО
          Сделки за стотици милиарди между САЩ и Саудитска Арабия

          Снимка: БГНЕС
          Лидерите на САЩ и Саудитска Арабия станаха свидетели на подписването на споразумения и сделки за стотици милиарди долари между десетки компании по време на конференцията в „Кенеди Център“ във Вашингтон. Форумът събра представители на бизнеса от двете държави, както и американския президент Доналд Тръмп и престолонаследника Мохамед бин Салман, като така надгради успеха на първото издание, проведено през май в Рияд.

          В обръщението си министърът на инвестициите Халид Ал-Фалих посочи, че общият обем на инвестициите и споразуменията между саудитски и американски компании вече възлиза на 575 милиарда долара, което подчертава устойчивостта на партньорството и го превръща в един от най-динамичните икономически съюзи в света.

          Той уточни, че в тази сума влизат 307 млрд. долара, договорени по време на посещението на американския държавен глава в Рияд миналата година. На самия форум са подписани и нови сделки за 267 млрд. долара. Споразуменията обхващат широк кръг от сектора — енергетика, изкуствен интелект, отбрана, космически изследвания, финанси, образование, инфраструктура и здравеопазване, съобщи саудитската агенция СПА, цитирана от БТА.

          Ал-Фалих подчерта, че тези инвестиции дават на американските компании достъп до бързоразвиващия се саудитски пазар, движен от амбициозната програма „Визия 2030“. За саудитските компании новите споразумения осигуряват възможност да използват водещи американски технологии и да стъпят на най-големия потребителски пазар в света — поставяйки начало на нов етап на иновaции и растеж.

