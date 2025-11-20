Серджио Падт: Европейските мачове остават настрана – първата цел е титлата

„Тук има още работа. Не сме лидери в първенството и това трябва да се промени. Европейските мачове остават настрана – първата цел е титлата. Да станем шампиони за 16-и пореден път е нещо историческо. След това Нидерландия винаги ще бъде вариант.“ Това коментира Серджио Падт, който скоро поднови договора си с шампионите, пред FootballTransfers NL.

Пред нидерладското издание той все пак намекна, че би се завърнал в родината си, ако получи предложение от някой от водещите клубове. Опитният страж призна, че мисълта за завръщане в Ередивизие продължава да стои пред него.

„Връщане в нидерландски гранд като втори вратар би било чудесен финал на кариерата ми. Сто процента бих го разгледал като опция. Но се чувствам отлично и продължавам да изпитвам удоволствие от играта“, казва Падт.

Засега обаче евентуален трансфер не изглежда близо. Вратарят подчерта, че е фокусиран изцяло върху задачите си в Лудогорец.