Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров направи остро изявление по повод коментари на германския канцлер Фридрих Мерц и президента на Финландия Александър Стуб. Според него двете страни „не са си извлекли уроците от Втората световна война“.

- Реклама -

„Сега пристигна германският канцлер Фридрих Мерц. Той гордо заяви, че Германия трябва отново да се превърне в най-силната армия в Европа. Това „отново“ показва, че не са научени никакви уроци. Поне не от Мерц и неговите сътрудници“, заяви Лавров в интервю за документалния филм „Нюрнберг“.

Министърът отбеляза, че „крещящият реваншизъм на правителството на Мерц може да доведе Германия отново до катастрофа“.

Той също така посочи речите на финландския лидер Стуб, които, според него, подкопават статута на Финландия като някога неутрална сила и страна домакин на Хелзинкския процес, който завърши със създаването на ОССЕ. „Сега говорим за това, че Финландия е един от най-лоялните съюзници на (Адолф) Хитлер, участва в обсадата на Ленинград и други нечовешки действия, и организира концентрационни лагери. Не искахме да говорим за това преди, защото смятахме, че са извлечени поуки. Нищо подобно! Уроците не са научени“, заяви Лавров.

Според министъра Русия „няма право да пуска на самотек тенденцията за реабилитация на нацизма в съседни държави, като балтийските страни, Украйна или Германия“.