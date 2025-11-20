Северозападна Гърция под вода: бури, свлачища и прекъснат ток

Проливните дъждове в Северозападна Гърция, придружени от силни ветрове, продължават да създават проблеми, като на много места са регистрирани наводнения по пътищата и свлачища, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

В района на Кастория река Халиакмон е преляла при селището Несторио, което е довело до прекъсване на водоснабдяването в няколко населени места заради опасения от замърсяване на водоизточниците.

В планинските части на Епир някои селища са останали без електрозахранване.

Сериозни затруднения има и на остров Корфу, където също са засегнати райони без ток, а ситуацията се влошава от бурните ветрове. Има данни за свлачища и паднали дървета, съборени от вятъра. Фериботните линии от Игуменица се обслужват единствено от кораби затворен тип, докато пристанището Лефкими в южната част на Корфу е затворено.