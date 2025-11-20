НА ЖИВО
      четвъртък, 20.11.25
          Северозападна Гърция под вода: бури, свлачища и прекъснат ток

          Проливните дъждове в Северозападна Гърция, придружени от силни ветрове, продължават да създават проблеми, като на много места са регистрирани наводнения по пътищата и свлачища, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

          ЧЕРВЕН КОД: Тежките наводнения в Гърция продължават (ВИДЕО)

          В района на Кастория река Халиакмон е преляла при селището Несторио, което е довело до прекъсване на водоснабдяването в няколко населени места заради опасения от замърсяване на водоизточниците.

          В планинските части на Епир някои селища са останали без електрозахранване.

          ИЗВЪНРЕДНО: Наводнение затвори пътя за Панчарево

          Сериозни затруднения има и на остров Корфу, където също са засегнати райони без ток, а ситуацията се влошава от бурните ветрове. Има данни за свлачища и паднали дървета, съборени от вятъра. Фериботните линии от Игуменица се обслужват единствено от кораби затворен тип, докато пристанището Лефкими в южната част на Корфу е затворено.

          - Реклама -
          Social

          Русия сравнява Мирноград със земята: ВСУ показаха могъщия взрив на 3-тонен ФАБ-3000 в града

          Иван Христов
          Руските войски продължават да сриват украинския град Мирноград в Донецка област до основи. Морски пехотинци от украинския флот са записаха удара на мощна бомба...
          Политика

          Сиярто срещу Брюксел: „Лудост" е мека дума, те са ненормални

          Никола Павлов
          Унгарският външен министър Петер Сиярто обвини Европейския съюз в „лудост", след като Брюксел обсъжда изпращането на допълнителни 100 млрд. евро финансова помощ за Украйна....
          Политика

          Кремъл спасява бъдещето… докато настоящето гори

          Пламена Ганева
          Докато боевете в Украйна продължават, а западните държави предупреждават за изтощение и политическа умора, в Москва се оформя нова линия на публично послание: Русия...

