НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Шампанско и сълзи“: Терзиев с годишен отчет на Общината (НА ЖИВО)

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на София Васил Терзиев определи 2025 г. като година на „шампанско и сълзи“ – период, в който градът постига значителен напредък, но се сблъсква и с редица тежки предизвикателства. Изказването беше направено при представянето на годишния отчет на Столична община.

          „Свършена е изключително много работа. София се развива, има прогрес, има поводи за гордост, но и много предизвикателства“, заяви Терзиев.

          - Реклама -

          Финансирането – най-голямото предизвикателство

          Кметът подчерта, че финансовият ресурс остава една от най-сериозните пречки пред реформите и развитието на ключови инфраструктурни проекти.

          Паркиране: по-високи цени и по-големи зони – резултатите ще се видят след години

          По темата за разширяването на зоните за платено паркиране и увеличаването на цените, Терзиев заяви:

          „Гражданите ще видят резултатите след години. Сега се прави връзка между това защо се взимат парите и в какво ще бъдат инвестирани.“

          Терзиев натиска газта: София влиза в най-бързата си модернизация от десетилетия Терзиев натиска газта: София влиза в най-бързата си модернизация от десетилетия

          Значителен напредък при детските градини

          Кметът акцентира върху постигнатото в сектор „Образование“, особено по отношение на детските градини – тема, която остава сред най-важните за софиянци.

          • 1365 нови места само през 2025 г.
          • В момента се строят 15 нови детски градини.
          • Столична община подготвя цялостен план за окончателно решаване на проблема с недостига на места.

          Терзиев добави, че усилията са насочени и към модернизация на училищата, по-сигурна среда за децата и подобрена инфраструктура около образователните институции.

          Вижте целия доклад ТУК.

          Кметът на София Васил Терзиев определи 2025 г. като година на „шампанско и сълзи“ – период, в който градът постига значителен напредък, но се сблъсква и с редица тежки предизвикателства. Изказването беше направено при представянето на годишния отчет на Столична община.

          „Свършена е изключително много работа. София се развива, има прогрес, има поводи за гордост, но и много предизвикателства“, заяви Терзиев.

          - Реклама -

          Финансирането – най-голямото предизвикателство

          Кметът подчерта, че финансовият ресурс остава една от най-сериозните пречки пред реформите и развитието на ключови инфраструктурни проекти.

          Паркиране: по-високи цени и по-големи зони – резултатите ще се видят след години

          По темата за разширяването на зоните за платено паркиране и увеличаването на цените, Терзиев заяви:

          „Гражданите ще видят резултатите след години. Сега се прави връзка между това защо се взимат парите и в какво ще бъдат инвестирани.“

          Терзиев натиска газта: София влиза в най-бързата си модернизация от десетилетия Терзиев натиска газта: София влиза в най-бързата си модернизация от десетилетия

          Значителен напредък при детските градини

          Кметът акцентира върху постигнатото в сектор „Образование“, особено по отношение на детските градини – тема, която остава сред най-важните за софиянци.

          • 1365 нови места само през 2025 г.
          • В момента се строят 15 нови детски градини.
          • Столична община подготвя цялостен план за окончателно решаване на проблема с недостига на места.

          Терзиев добави, че усилията са насочени и към модернизация на училищата, по-сигурна среда за децата и подобрена инфраструктура около образователните институции.

          Вижте целия доклад ТУК.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Весела Лечева: Процесът в БОК се саботира и стопира, срамът е за цяла България

          Николай Минчев -
          "Не можем да функционираме като нормален олимпийски комитет". Това заяви председателят на БОК Весела Лечева, която днес присъства в Музея на спорта на Националния...
          Война

          Украински военен за ситуацията в Покровск: Някои помагат на ВСУ, а други – на руснаците

          Иван Христов -
          В момента най-голямата заплаха за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е загубата на Покровск и агломерацията, което би позволило на руснаците да подобрят тактическото...
          Политика

          Денев посочи приоритетите си като шеф на ДАНС: Първо са хората

          Никола Павлов -
          Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание днес изслушва кандидата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – изпълняващия функциите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions