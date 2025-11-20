„Шампанско и сълзи“: Терзиев с годишен отчет на Общината (НА ЖИВО)

Кметът на София Васил Терзиев определи 2025 г. като година на „шампанско и сълзи“ – период, в който градът постига значителен напредък, но се сблъсква и с редица тежки предизвикателства. Изказването беше направено при представянето на годишния отчет на Столична община.
Финансирането – най-голямото предизвикателство
Кметът подчерта, че финансовият ресурс остава една от най-сериозните пречки пред реформите и развитието на ключови инфраструктурни проекти.
Паркиране: по-високи цени и по-големи зони – резултатите ще се видят след години
По темата за разширяването на зоните за платено паркиране и увеличаването на цените, Терзиев заяви:
Значителен напредък при детските градини
Кметът акцентира върху постигнатото в сектор „Образование“, особено по отношение на детските градини – тема, която остава сред най-важните за софиянци.
1365 нови места само през 2025 г.
В момента се строят 15 нови детски градини.
Столична община подготвя цялостен план за окончателно решаване на проблема с недостига на места.
Терзиев добави, че усилията са насочени и към модернизация на училищата, по-сигурна среда за децата и подобрена инфраструктура около образователните институции.
Кметът на София Васил Терзиев определи 2025 г. като година на „шампанско и сълзи“ – период, в който градът постига значителен напредък, но се сблъсква и с редица тежки предизвикателства. Изказването беше направено при представянето на годишния отчет на Столична община.
Финансирането – най-голямото предизвикателство
Кметът подчерта, че финансовият ресурс остава една от най-сериозните пречки пред реформите и развитието на ключови инфраструктурни проекти.
Паркиране: по-високи цени и по-големи зони – резултатите ще се видят след години
По темата за разширяването на зоните за платено паркиране и увеличаването на цените, Терзиев заяви:
Значителен напредък при детските градини
Кметът акцентира върху постигнатото в сектор „Образование“, особено по отношение на детските градини – тема, която остава сред най-важните за софиянци.
1365 нови места само през 2025 г.
В момента се строят 15 нови детски градини.
Столична община подготвя цялостен план за окончателно решаване на проблема с недостига на места.
Терзиев добави, че усилията са насочени и към модернизация на училищата, по-сигурна среда за децата и подобрена инфраструктура около образователните институции.