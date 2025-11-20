НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Шествието на ПП „Свобода за политическите затворници“ стигна до централата на ДПС

          0
          115
          Facebook
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Мащабно протестно шествие, организирано от „Продължаваме промяната“ (ПП), премина през центъра на София и приключи пред централата на Движението за права и свободи (ДПС). Демонстрацията, преминала под наслов „Свобода за политическите затворници“, блокира ключови пътни артерии, включително Орлов мост, преди да достигне сградата на ул. „Врабча“.

          - Реклама -

          Недоволството на симпатизантите и представителите на ПП бе провокирано от действията на съдебната власт спрямо знакови фигури на партията. Повод за ескалацията на напрежението стана преместването на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов от следствения арест в затвора. Протестиращите определиха тези действия като проява на „съдебен произвол“.

          Началото на демонстрацията бе дадено пред сградата на Народното събрание. Още сутринта от ПП поставиха там инсталация, изобразяваща „прасе касичка“ – символ, който стана обект на атака със спрей от представители на „ДПС – Ново начало“ и предизвика остри словесни сблъсъци в пленарната зала по-рано през деня.

          Лидерът на ПП и бивш премиер Кирил Петков се обърна към събралото се множество, заявявайки категорично, че гражданската енергия е основният източник на сила за задържаните. „Гражданската подкрепа дава сили на арестувания Благомир Коцев да се бори със системата“, подчерта Петков пред симпатизантите.

          Паралелно с исканията за освобождаване на задържаните, на площад „Независимост“ се проведе и подписка срещу планираното увеличаване на данъчната и осигурителната тежест, предвидено за следващата година. Междувременно във Варна също се проведе протестна акция в защита на кмета Коцев, където стотици граждани издигнаха плакати с призиви за свобода.

          Мащабно протестно шествие, организирано от „Продължаваме промяната“ (ПП), премина през центъра на София и приключи пред централата на Движението за права и свободи (ДПС). Демонстрацията, преминала под наслов „Свобода за политическите затворници“, блокира ключови пътни артерии, включително Орлов мост, преди да достигне сградата на ул. „Врабча“.

          - Реклама -

          Недоволството на симпатизантите и представителите на ПП бе провокирано от действията на съдебната власт спрямо знакови фигури на партията. Повод за ескалацията на напрежението стана преместването на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов от следствения арест в затвора. Протестиращите определиха тези действия като проява на „съдебен произвол“.

          Началото на демонстрацията бе дадено пред сградата на Народното събрание. Още сутринта от ПП поставиха там инсталация, изобразяваща „прасе касичка“ – символ, който стана обект на атака със спрей от представители на „ДПС – Ново начало“ и предизвика остри словесни сблъсъци в пленарната зала по-рано през деня.

          Лидерът на ПП и бивш премиер Кирил Петков се обърна към събралото се множество, заявявайки категорично, че гражданската енергия е основният източник на сила за задържаните. „Гражданската подкрепа дава сили на арестувания Благомир Коцев да се бори със системата“, подчерта Петков пред симпатизантите.

          Паралелно с исканията за освобождаване на задържаните, на площад „Независимост“ се проведе и подписка срещу планираното увеличаване на данъчната и осигурителната тежест, предвидено за следващата година. Междувременно във Варна също се проведе протестна акция в защита на кмета Коцев, където стотици граждани издигнаха плакати с призиви за свобода.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пътен инцидент затрудни трафика на изхода на Велико Търново в посока Варна

          Владимир Висоцки -
          Катастрофа е настъпила на изхода на Велико Търново в посока Варна, предизвиквайки затруднения в движението. По данни на очевидци, инцидентът се е случил в...
          Крими

          Пет години затвор за Симона Радева

          Владимир Висоцки -
          Софийският районен съд постанови ефективна присъда от пет години лишаване от свобода за Симона Радева. Наказанието е наложено заради действията ѝ по укриването на...
          Политика

          Заради референдума: Ангелов и Недялков подадоха сигнал до главния прокурор срещу Киселова (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Недялко Недялков и Страхил Ангелов са подали сигнал до главния прокурор с искане да бъде поискан депутатският имунитет на Наталия Киселова и да започне...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions