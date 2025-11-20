Мащабно протестно шествие, организирано от „Продължаваме промяната“ (ПП), премина през центъра на София и приключи пред централата на Движението за права и свободи (ДПС). Демонстрацията, преминала под наслов „Свобода за политическите затворници“, блокира ключови пътни артерии, включително Орлов мост, преди да достигне сградата на ул. „Врабча“.

Недоволството на симпатизантите и представителите на ПП бе провокирано от действията на съдебната власт спрямо знакови фигури на партията. Повод за ескалацията на напрежението стана преместването на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов от следствения арест в затвора. Протестиращите определиха тези действия като проява на „съдебен произвол“.

Началото на демонстрацията бе дадено пред сградата на Народното събрание. Още сутринта от ПП поставиха там инсталация, изобразяваща „прасе касичка“ – символ, който стана обект на атака със спрей от представители на „ДПС – Ново начало“ и предизвика остри словесни сблъсъци в пленарната зала по-рано през деня.

Лидерът на ПП и бивш премиер Кирил Петков се обърна към събралото се множество, заявявайки категорично, че гражданската енергия е основният източник на сила за задържаните. „Гражданската подкрепа дава сили на арестувания Благомир Коцев да се бори със системата“, подчерта Петков пред симпатизантите.

Паралелно с исканията за освобождаване на задържаните, на площад „Независимост“ се проведе и подписка срещу планираното увеличаване на данъчната и осигурителната тежест, предвидено за следващата година. Междувременно във Варна също се проведе протестна акция в защита на кмета Коцев, където стотици граждани издигнаха плакати с призиви за свобода.