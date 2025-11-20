Ще има ли кой да спре ОКС? Шампионите с победа номер 15 за сезона

Оклахома Сити Тъндър продължава да гази в НБА. Шампионите записаха 15-а победа в 16 срещи, след като надвиха Сакраменто Кингс със 113:99 у дома в поредна среща от редовния сезон.

„Гръмотевиците“ преклониха глава единствено пред Портланд Трейл Блейзърс в началото на кампанията, като постигнаха седми последователен успех в мача с „кралете“. Действащият Най-полезен играч в Лигата Шей Гилджъс-Алекзандър завърши с 33 точки, 8 борби, 3 асистенции и 2 кражби. Чет Холмгрен добави 21 пункта, а границата от 10 точки минаха още трима – Лугуенц Дорт (14), Аджей Мичъл (13) и Кейсън Уолъс (12). Айзея Хартенщайн пък отново бе много полезен макар скромните си четири пункта – той овладя 12 борби, даде 3 асистенции и направи 2 чадъра.

За Кингс, които бяха без Домантас Сабонис, Денис Шрьодер бе над всички с 21 точки от пейката. 17 добави Демар Дерозан, с 16 и 15 съответно завършиха Малик Монк и Прешъс Ачиува. Бившият гард на Оклахома Сити Ръсел Уестбрук беше посрещнат подобаващо от публиката и приключи със 7 точки, 11 борби, 6 асистенции и 3 кражби.

ОКС продължава да бъде убедителен лидер на Запад с баланс 15-1. Сакраменто е на предпоследната позиция в конференцията с едва три победи и цели 12 загуби – седем от тях са вече поредни. В следващите си мачове Кингс са гости на Мемфис Гризлис, а Тъндър на Юта Джаз.

Останалите резултати:

Кливланд Кавалиърс – Хюстън Рокетс 104:114

Индиана Пейсърс – Шарлът Хорнетс 127:118

Филаделфия 76-ърс – Торонто Раптърс 112:121

Маями Хийт – Голдън Стейт Уориърс 110:96

Минесота Тимбъруулвс – Вашингтон Уизардс 120:109

Ню Орлиънс Пеликанс – Денвър Нъгетс 118:125

Далас Маверикс – Ню Йорк Никс 111:113

Портланд Трейл Блейзърс – Чикаго Булс 121:122