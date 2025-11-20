НА ЖИВО
          „Сините" със закрита тренировка в четвъртък

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Отборът на Левски продължава с подготовката си за мача срещу Монтана от 16-ия кръг на efbet Лига. Тренировката в четвъртък, 20 ноември, стартира в 11:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“.

          Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите. Двубоят на стадион „Огоста“ е в неделя, 23 ноември, от 17:00 часа.

          „Сините“ ще търсят завръщане на победния път, след като преди паузата за националните отбори загубиха дербито с ЦСКА (0:1). Тимът на Хулио Веласкес е на върха в класирането, като има преднина от 5 точки пред втория ЦСКА 1948.

