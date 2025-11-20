Унгарският външен министър Петер Сиярто обвини Европейския съюз в „лудост“, след като Брюксел обсъжда изпращането на допълнителни 100 млрд. евро финансова помощ за Украйна. Изявлението му беше направено преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, предаде агенция МТИ.
- Реклама -
Сиярто заяви, че плановете за нов пакет европейски средства идват „точно когато стана ясно, че в Украйна действат военна мафия и корумпирана държавна власт“.
Той разкри, че председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е изпратила писмо до държавите членки за осигуряването на новата помощ. Според Сиярто подобни действия „разрушават доверието в антикорупционните усилия на ЕС“.
Критики срещу „военния“ подход на ЕС
Сиярто остро разкритикува и предложението на ЕК да бъде въведен спешен механизъм, позволяващ на военни конвои да преминават през териториите на държавите членки без предварително разрешение:
Според него всички инициативи за нови доставки на оръжие са „провоенни“ и противоречат на интересите на европейската сигурност.
Будапеща подкрепя мирни преговори, водени от САЩ
Сиярто повтори позицията на унгарското правителство, че ЕС трябва „незабавно и безусловно да подкрепи мирните усилия на САЩ“.
Той посочи, че Унгария подкрепя инициативите на американския президент Доналд Тръмп и е готова да бъде домакин на бъдеща мирна конференция.
„Санкциите не постигнаха целта си“
Унгарският външен министър заяви, че четвъртата година на войната доказва неефективността на европейските санкции срещу Москва:
Според него ръководството в Брюксел живее „в илюзии“ относно развитието на конфликта.
Унгарският външен министър Петер Сиярто обвини Европейския съюз в „лудост“, след като Брюксел обсъжда изпращането на допълнителни 100 млрд. евро финансова помощ за Украйна. Изявлението му беше направено преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, предаде агенция МТИ.
- Реклама -
Сиярто заяви, че плановете за нов пакет европейски средства идват „точно когато стана ясно, че в Украйна действат военна мафия и корумпирана държавна власт“.
Той разкри, че председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е изпратила писмо до държавите членки за осигуряването на новата помощ. Според Сиярто подобни действия „разрушават доверието в антикорупционните усилия на ЕС“.
Критики срещу „военния“ подход на ЕС
Сиярто остро разкритикува и предложението на ЕК да бъде въведен спешен механизъм, позволяващ на военни конвои да преминават през териториите на държавите членки без предварително разрешение:
Според него всички инициативи за нови доставки на оръжие са „провоенни“ и противоречат на интересите на европейската сигурност.
Будапеща подкрепя мирни преговори, водени от САЩ
Сиярто повтори позицията на унгарското правителство, че ЕС трябва „незабавно и безусловно да подкрепи мирните усилия на САЩ“.
Той посочи, че Унгария подкрепя инициативите на американския президент Доналд Тръмп и е готова да бъде домакин на бъдеща мирна конференция.
„Санкциите не постигнаха целта си“
Унгарският външен министър заяви, че четвъртата година на войната доказва неефективността на европейските санкции срещу Москва:
Според него ръководството в Брюксел живее „в илюзии“ относно развитието на конфликта.