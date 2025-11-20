Сиярто срещу Брюксел: „Лудост“ е мека дума, те са ненормални

Унгарският външен министър Петер Сиярто обвини Европейския съюз в „лудост“, след като Брюксел обсъжда изпращането на допълнителни 100 млрд. евро финансова помощ за Украйна. Изявлението му беше направено преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, предаде агенция МТИ.

Сиярто заяви, че плановете за нов пакет европейски средства идват „точно когато стана ясно, че в Украйна действат военна мафия и корумпирана държавна власт“.

„Думата ‘лудост’ е меко описание на случващото се в Брюксел. Ако Брюксел беше нормален, щеше незабавно да прекрати финансирането на корумпирания режим,“ подчерта външният министър.

Той разкри, че председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е изпратила писмо до държавите членки за осигуряването на новата помощ. Според Сиярто подобни действия „разрушават доверието в антикорупционните усилия на ЕС“.

Критики срещу „военния“ подход на ЕС

Сиярто остро разкритикува и предложението на ЕК да бъде въведен спешен механизъм, позволяващ на военни конвои да преминават през териториите на държавите членки без предварително разрешение:

„Ясно е, че политиците в Брюксел и Западна Европа работят за проточването на войната. Това е извънредно опасно.“

Според него всички инициативи за нови доставки на оръжие са „провоенни“ и противоречат на интересите на европейската сигурност.

Будапеща подкрепя мирни преговори, водени от САЩ

Сиярто повтори позицията на унгарското правителство, че ЕС трябва „незабавно и безусловно да подкрепи мирните усилия на САЩ“.

Той посочи, че Унгария подкрепя инициативите на американския президент Доналд Тръмп и е готова да бъде домакин на бъдеща мирна конференция.

„Санкциите не постигнаха целта си“

Унгарският външен министър заяви, че четвъртата година на войната доказва неефективността на европейските санкции срещу Москва:

„Русия завладява все повече територии. Санкциите не поставиха Русия на колене.“

Според него ръководството в Брюксел живее „в илюзии“ относно развитието на конфликта.