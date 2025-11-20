Скандал в училище: спор между прерасна в побой и арест

Напрежение в столичното 24 СУ „Пейо К. Яворов“ след инцидент, при който скандал между три гимназистки е ескалирал до побой, намеса на родители и арест. Семейството на пострадала деветокласничка твърди, че момичето е с отскубнати до корен кичури коса и е изпаднало в шок след случилото се.

Майката на момичето разказва, че се е притекла на помощ, за да разтърве децата, но самата тя е била нападната.

„Попитах едно момиче дали то е ударило детето ми, нахвърли се върху мен, а друго ме удари в главата. Имам огромен хематом. Паднах на пода и учителките ме спасиха,“ казва жената.

На място пристигнал полицейски патрул, който задържал лелята на пострадалата ученичка за 24 часа. Според нея ситуацията е ескалирала, след като е чула писъци и е влязла в училището.

„С племенничката ми се мъчихме да избегнем конфликта… Полицаят ме изгони от училището и ме задържаха за 24 часа в РУ,“ твърди жената.

Ръководството на училището също реагира. Директорът Снежина Петрова заяви, че е подаден сигнал към компетентните органи и училището прави всичко възможно да защити учениците.

„Компетентните органи ще си свършат работата… нямам официална информация от разследващите, за да взема мерки,“ подчерта Петрова.

От другата страна обаче майката на момичетата, за които се твърди, че са извършили побоя, представи различна версия.

„Лелята е хванала за косата голямото ми дете, тръгнала да я души… Лелята е заплашвала, че ‘ще чупи кокали’ и ‘ще ги убие’.“

Все още се изяснява какво точно се е случило и коя страна първа е провокирала конфликта. Разследването продължава.