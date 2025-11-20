Скандал в училище: спор между прерасна в побой и арест

Напрежение в столичното 24 СУ „Пейо К. Яворов“ след инцидент, при който скандал между три гимназистки е ескалирал до побой, намеса на родители и арест. Семейството на пострадала деветокласничка твърди, че момичето е с отскубнати до корен кичури коса и е изпаднало в шок след случилото се.
- Реклама -
Майката на момичето разказва, че се е притекла на помощ, за да разтърве децата, но самата тя е била нападната.
На място пристигнал полицейски патрул, който задържал лелята на пострадалата ученичка за 24 часа. Според нея ситуацията е ескалирала, след като е чула писъци и е влязла в училището.
Ръководството на училището също реагира. Директорът Снежина Петрова заяви, че е подаден сигнал към компетентните органи и училището прави всичко възможно да защити учениците.
От другата страна обаче майката на момичетата, за които се твърди, че са извършили побоя, представи различна версия.
Все още се изяснява какво точно се е случило и коя страна първа е провокирала конфликта. Разследването продължава.
Напрежение в столичното 24 СУ „Пейо К. Яворов“ след инцидент, при който скандал между три гимназистки е ескалирал до побой, намеса на родители и арест. Семейството на пострадала деветокласничка твърди, че момичето е с отскубнати до корен кичури коса и е изпаднало в шок след случилото се.
- Реклама -
Майката на момичето разказва, че се е притекла на помощ, за да разтърве децата, но самата тя е била нападната.
На място пристигнал полицейски патрул, който задържал лелята на пострадалата ученичка за 24 часа. Според нея ситуацията е ескалирала, след като е чула писъци и е влязла в училището.
Ръководството на училището също реагира. Директорът Снежина Петрова заяви, че е подаден сигнал към компетентните органи и училището прави всичко възможно да защити учениците.
От другата страна обаче майката на момичетата, за които се твърди, че са извършили побоя, представи различна версия.
Все още се изяснява какво точно се е случило и коя страна първа е провокирала конфликта. Разследването продължава.