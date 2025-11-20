Скандинавски треньор ще вдига Лудогорец на крака

Бившият селекционер на националния отбор на Норвегия Пер-Матиас Хьогмо ще бъде новият треньор на Лудогорец. Това съобщава авторитетното издание „Афтонбладет“.

65-годишният специалист ще вземе със себе си Кристофер Аугустсон, който в момента е помощник-треньор в шведския шампион Мялби.

Пер-Матиас Хьогмо има три трофея в своята треньорска кариера. Той е ставал шампион на Норвегия през сезон 2005/06 с Розенборг, през сезон 2021/22 печели титлата на Швеция с Хакен, а на следващия сезон вдига и Купата на страната със същия тим.

Очаква се в следващите дни двете страни подпишат договори, ако не се случи нещо извънредно, допълва шведското издание.