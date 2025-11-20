След ССУ: Бюджетът е преизпълнен, има и други резервни средства

536 хиляди пенсионери, чиито пенсии са под линията на бедност, ще получат коледна добавка от 120 лева. Това съобщи Деница Сачева от ПГ на ГЕРБ-СДС след заседанието на Съвета за съвместно управление.

„Коледните добавки са нещо, което най-бедните хора в България заслужават", подчерта Сачева.

Кои пенсионери ще получат помощта?

Всички пенсионери, които получават пенсии под линията на бедност – 638 лв. за 2025 г.

за 2025 г. Общо 536 000 души.

Кога ще бъдат изплатени?

Добавките ще бъдат изплатени заедно с декемврийските пенсии, след като НОИ започне техническата подготовка.

Сачева съобщи, че:

НОИ вече има направени разчети.

Има средства за изплащане благодарение на преизпълнение на бюджета и други резерви.

и други резерви. ПГ на „ДПС-Ново начало“ ще направи дарение към бюджета на НОИ, тъй като законът позволява дарения от физически лица.

Дългосрочно решение предстои

Сачева уточни, че системно решение за коледните добавки все още се разработва:

„Дали сме време на Министерството на труда и социалната политика да предложи текстове. За следващите години ще търсим трайно решение.“

Колко ще струва мярката?

Общият размер на средствата за изплащане на добавките е 64 милиона лева.