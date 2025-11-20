НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          След ССУ: Бюджетът е преизпълнен, има и други резервни средства

          1
          104
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          536 хиляди пенсионери, чиито пенсии са под линията на бедност, ще получат коледна добавка от 120 лева. Това съобщи Деница Сачева от ПГ на ГЕРБ-СДС след заседанието на Съвета за съвместно управление.

          „Коледните добавки са нещо, което най-бедните хора в България заслужават“, подчерта Сачева.

          - Реклама -

          Кои пенсионери ще получат помощта?

          • Всички пенсионери, които получават пенсии под линията на бедност – 638 лв. за 2025 г.
          • Общо 536 000 души.

          Кога ще бъдат изплатени?

          Добавките ще бъдат изплатени заедно с декемврийските пенсии, след като НОИ започне техническата подготовка.

          Сачева съобщи, че:

          • НОИ вече има направени разчети.
          • Има средства за изплащане благодарение на преизпълнение на бюджета и други резерви.
          • ПГ на „ДПС-Ново начало“ ще направи дарение към бюджета на НОИ, тъй като законът позволява дарения от физически лица.
          Официално: Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО Официално: Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО

          Дългосрочно решение предстои

          Сачева уточни, че системно решение за коледните добавки все още се разработва:

          „Дали сме време на Министерството на труда и социалната политика да предложи текстове. За следващите години ще търсим трайно решение.“

          Колко ще струва мярката?

          Общият размер на средствата за изплащане на добавките е 64 милиона лева.

          536 хиляди пенсионери, чиито пенсии са под линията на бедност, ще получат коледна добавка от 120 лева. Това съобщи Деница Сачева от ПГ на ГЕРБ-СДС след заседанието на Съвета за съвместно управление.

          „Коледните добавки са нещо, което най-бедните хора в България заслужават“, подчерта Сачева.

          - Реклама -

          Кои пенсионери ще получат помощта?

          • Всички пенсионери, които получават пенсии под линията на бедност – 638 лв. за 2025 г.
          • Общо 536 000 души.

          Кога ще бъдат изплатени?

          Добавките ще бъдат изплатени заедно с декемврийските пенсии, след като НОИ започне техническата подготовка.

          Сачева съобщи, че:

          • НОИ вече има направени разчети.
          • Има средства за изплащане благодарение на преизпълнение на бюджета и други резерви.
          • ПГ на „ДПС-Ново начало“ ще направи дарение към бюджета на НОИ, тъй като законът позволява дарения от физически лица.
          Официално: Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО Официално: Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО

          Дългосрочно решение предстои

          Сачева уточни, че системно решение за коледните добавки все още се разработва:

          „Дали сме време на Министерството на труда и социалната политика да предложи текстове. За следващите години ще търсим трайно решение.“

          Колко ще струва мярката?

          Общият размер на средствата за изплащане на добавките е 64 милиона лева.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Заради референдума: Ангелов и Недялков подадоха сигнал до главния прокурор срещу Киселова (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Недялко Недялков и Страхил Ангелов са подали сигнал до главния прокурор с искане да бъде поискан депутатският имунитет на Наталия Киселова и да започне...
          Social

          МОН обсъжда ограничения за децата в социалните мрежи

          Десислава Димитрова -
          Много държави вече разглеждат различни мерки за ограничаване на социалните мрежи при децата, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на откриването на националната кръгла маса „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.
          Политика

          Европа спира американския мир: „Това е капитулация, не сделка“

          Пламена Ганева -
          Европейските външни министри са дали ясен знак в Брюксел, че не подкрепят рамковия мирен план на САЩ за Украйна, който според източници на Reuters...

          1 коментар

          1. И кой остава по – беден ,този който надвишава с пет лева линията или другият , който получава енергийни ,хранителни продукти и санитарни принадлежности ,Коледни и Великденски ?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions