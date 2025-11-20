Словакия обмисля дело срещу ЕС заради плановете за спиране на руския газ

Словашкото правителство ще обсъди възможността да заведе дело срещу Европейския съюз във връзка с решението му да прекрати доставките на руски газ от 2028 г., заяви премиерът Роберт Фицо, цитиран от TASR.

Той възложи на министрите на икономиката, външните работи и правосъдието да подготвят подробен анализ за потенциален иск, който да бъде представен на следващото заседание на кабинета.

„Това решение е изключително пагубно за нас. Знаете, че ние не гласувахме за него“, посочи Фицо, като подчерта, че Словакия и Унгария ще бъдат най-силно засегнати от плана за отказ от руските изкопаеми горива.



Премиерът допълни, че правителството ще следи внимателно дали Европейската комисия ще изпълни поетите към Словакия ангажименти в енергийната сфера.

„Всичко ще зависи от това как Комисията ще изпълни ангажиментите си, подписани лично от председателя ѝ“, каза той.



На 20 октомври Съветът на ЕС с преобладаващо мнозинство подкрепи механизма RePowerEU, целящ пълно прекратяване на използването на руски енергийни ресурси. Само Унгария и Словакия гласуваха против.

Решението все още не е окончателно – предстоят преговори между Съвета и Европейския парламент за финализиране на текста.