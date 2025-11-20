Словакия обмисля дело срещу ЕС заради плановете за спиране на руския газ

Словашкото правителство ще обсъди възможността да заведе дело срещу Европейския съюз във връзка с решението му да прекрати доставките на руски газ от 2028 г., заяви премиерът Роберт Фицо, цитиран от TASR.
Той възложи на министрите на икономиката, външните работи и правосъдието да подготвят подробен анализ за потенциален иск, който да бъде представен на следващото заседание на кабинета.
Премиерът допълни, че правителството ще следи внимателно дали Европейската комисия ще изпълни поетите към Словакия ангажименти в енергийната сфера.
На 20 октомври Съветът на ЕС с преобладаващо мнозинство подкрепи механизма RePowerEU, целящ пълно прекратяване на използването на руски енергийни ресурси. Само Унгария и Словакия гласуваха против.
Решението все още не е окончателно – предстоят преговори между Съвета и Европейския парламент за финализиране на текста.
