Служител от Следствения арест във Варна е обвиняем за подкуп

Служител от сектор „Арести“ – Варна е задържан за до 72 часа и срещу него тече разследване за престъпление по служба и подкуп. Това съобщи на пресконференция окръжният прокурор на Варна Красимир Конов.

- Реклама -

Петима задържани, един обвиняем

По думите на началника на ОД на МВР – Варна, старши комисар Красен Торимацов, вчера е проведена специализирана операция с участието на:

служители на Криминална полиция ,

, специализирани сили ,

, отдел „Разследване“.

В хода на акцията са задържани петима служители от охранителния състав на звено „Следствени арести“.

Обвиняем обаче е само един от тях, тъй като доказателствата засега показват престъпна дейност единствено от негова страна.

Открити таблетки и спринцовки

При обиските в килиите са намерени:

32 таблетки ,

, две спринцовки,

които са „от особен интерес“ за разследването. Предстои експертиза да установи техния състав.

Разследването ще установи дали действал сам

Окръжният прокурор Конов заяви, че тепърва ще се изяснява дали обвиняемият е действал сам или са замесени и други служители, които са били на смяна.

Той подчерта, че не може да коментира дали останалите четирима ще бъдат освободени от работа — това е в компетентността на Министерството на правосъдието.

Проверява се и възможен канал за внасяне на вещи

Разследването трябва да установи:

дали става дума за канал за внасяне на забранени вещи в ареста ,

, или за единичен случай.

Възможни са и допълнителни проверки в ареста, тъй като откритите материали пораждат съмнения за системни нарушения.

Арестът е временно преместен в сградата на затвора

Конов припомни, че Следственият арест във Варна е в ремонт, поради което задържаните се намират в помещения в сградата на затвора.

Той подчерта, че служителите на затвора нямат никаква връзка със случая.