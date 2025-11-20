НА ЖИВО
          Срещу 15 лева феновете на Ботев Пловдив ще могат да посетят двубоя с ЦСКА

          Срещата между двата тима е тази събота, 22 ноември, от 17:00 часа и ще се играе на националния стадион "Васил Левски"

          Снимка: БГНЕС
          Ботев Пд излезе с информация за феновете преди мача с ЦСКА от 16-ия кръг на Първа лига. Мачът на Националния стадион е в събота, 22 ноември от 17:00 часа.

          „Ботев Пловдив гостува на ЦСКА в дербито от 16-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в събота от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

          Пропуските вече са в продажба, като билетите за „жълто-черните“ фенове са на цена 15 лева.

          Билетите ще се продават и на място 2 часа преди началото на двубоя от касата на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция „Стадион Васил Левски“).

          Бултрасите ще бъдат настанени в Сектор „Б“, блок 26 на Националния стадион „Васил Левски“.

          Припомняме, че продължават записванията за екскурзията, организирана от „жълто-черния“ клуб.“, написаха „канарите“. 

