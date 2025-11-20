Столичната община представя новите чешки мотриси за метрото

Първите нови мотриси за софийското метро ще бъдат официално представени днес, като Столичната община ще покаже чешките влакове, доставени в рамките на програмата за модернизация на „Метрополитен“.

По време на събитието ще бъдат представени основните технически характеристики на мотрисите, новите технологични решения, внедрени в тях, както и плановете за въвеждането им в експлоатация по софийските линии. Очаква се демонстрацията да даде по-ясна представа за това как новото поколение влакове ще подобри комфорта и ефективността на градския транспорт.