„Тайният план на властта“: Асен Василев предупреди за скрита промяна

Лидерът на ПП Асен Василев отправи остра критика към бюджета, предложен от управляващите, определяйки го като „най-голямото увеличение на данъците от времето на Жан Виденов“. По думите му документът „просто и ясно казва“, че ще бъдат взети по 600 лева от джоба на всеки български гражданин, за да „се напълнят касичките на властта“.
Василев подчерта, че в бюджета има „пълни безобразия“, давайки пример с „8 км път за 2 млрд. лева“. Според него, ако управляващите не бяха съсредоточени върху „пълнене на касичките“, нямаше да има нужда от повишаване на осигуровките или на данък „Дивидент“.
Той предупреди, че увеличението на данъците ще доведе до липса на ръст на заплатите, а бизнесът няма да инвестира, защото „ще са ги дръпнали за тази година при по-нисък данък ‘Дивидент’“.
Василев съобщи, че ПП започва подписка, в която гражданите могат да заявят желанието си техните пари „да не отидат в касичката“.
По думите му, ако бъдат събрани достатъчно подписи, част от народните представители може да се замислят дали да подкрепят бюджета.
Попитан дали ще подкрепят коледните добавки за пенсионерите, Василев заяви, че ако правителството прецени, че има средства, „нека даде“. Но добави, че това не трябва да е за сметка на трайното увеличение на пенсиите.
Според него властта има „тайен план“ да замени Швейцарското правило с трайни добавки, което би означавало пенсионерите да получават парите си „два пъти годишно, вместо всеки месец“.
Василев обяви, че днес от 18:00 часа ще се проведе протест, на който призова всички граждани да излязат и „да се обявят против това безобразие“.