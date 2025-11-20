НА ЖИВО
      четвъртък, 20.11.25
          „Тайният план на властта“: Асен Василев предупреди за скрита промяна

          Дамяна Караджова
          Лидерът на ПП Асен Василев отправи остра критика към бюджета, предложен от управляващите, определяйки го като „най-голямото увеличение на данъците от времето на Жан Виденов“. По думите му документът „просто и ясно казва“, че ще бъдат взети по 600 лева от джоба на всеки български гражданин, за да „се напълнят касичките на властта“.

          Василев подчерта, че в бюджета има „пълни безобразия“, давайки пример с „8 км път за 2 млрд. лева“. Според него, ако управляващите не бяха съсредоточени върху „пълнене на касичките“, нямаше да има нужда от повишаване на осигуровките или на данък „Дивидент“.

          Той предупреди, че увеличението на данъците ще доведе до липса на ръст на заплатите, а бизнесът няма да инвестира, защото „ще са ги дръпнали за тази година при по-нисък данък ‘Дивидент’“.

          Василев съобщи, че ПП започва подписка, в която гражданите могат да заявят желанието си техните пари „да не отидат в касичката“.

          „Ситуация, в която ГЕРБ се държат като данъчни на ДПС и ги е срам да се покажат и да си защитят бюджета – не е нормална“, заяви той.

          По думите му, ако бъдат събрани достатъчно подписи, част от народните представители може да се замислят дали да подкрепят бюджета.

          Попитан дали ще подкрепят коледните добавки за пенсионерите, Василев заяви, че ако правителството прецени, че има средства, „нека даде“. Но добави, че това не трябва да е за сметка на трайното увеличение на пенсиите.

          „Заварих пенсиите на 300 лева за минимална пенсия, в момента са над 600 лева… Това е истинската политика.“

          Според него властта има „тайен план“ да замени Швейцарското правило с трайни добавки, което би означавало пенсионерите да получават парите си „два пъти годишно, вместо всеки месец“.

          Василев обяви, че днес от 18:00 часа ще се проведе протест, на който призова всички граждани да излязат и „да се обявят против това безобразие“.

          Social

          Руснаците унищожиха цех за ремонт на техника на ВСУ в Харковска област

          Иван Христов -
          Руските войски са унищожили цех за ремонт на оръжие и военна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област, съобщиха източници от...
          Social

          Словакия обмисля дело срещу ЕС заради плановете за спиране на руския газ

          Георги Петров -
          Словашкото правителство ще обсъди възможността да заведе дело срещу Европейския съюз във връзка с решението му да прекрати доставките на руски газ от 2028...
          Общество

          Столичната община представя новите чешки мотриси за метрото

          Дамяна Караджова -
          Първите нови мотриси за софийското метро ще бъдат официално представени днес, като Столичната община ще покаже чешките влакове

