Украйна може да бъде принудена да отдаде под наем част от територията си на Русия съгласно плана на САЩ за прекратяване на войната. Според информация на източници, цитирани от The Telegraph, споразумението, подготвено от администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, предвижда Киев да отстъпи контрола над източната част на Донбас, но да запази законната собственост върху земите. Русия ще плаща наемна такса за фактическия контрол над региона, макар размерът ѝ да не е публично известен.

28-точковият план е бил обсъждан по време на серия от тайни преговори между представители на САЩ и Русия, което поднови опасенията, че Украйна отново е изключена от разговорите за собственото си бъдеще. Според предложението Украйна ще трябва да съкрати армията си наполовина, да се откаже от ракети с голям обсег, да не допуска чуждестранни войски на своя територия и да загуби американската военна помощ. Планът предвижда чужди дипломатически самолети да нямат достъп до Украйна, руският език да бъде обявен за официален държавен език, а Руската православна църква да получи официален статут в окупираните територии.

На Украйна ще бъде позволено да договаря гаранции за сигурност от Съединените щати и европейските партньори. Източници твърдят, че Белият дом е съобщил на президента Володимир Зеленски, че той трябва да се съгласи с условията, като смята, че позицията му е отслабена от корупционен скандал. Зеленски многократно е отхвърлял идеята за предаване на целия Донбас като цена за мир.

Планът се вписва в модели, при които територията се отдава под наем като част от мирно споразумение, като целта е Москва да компенсира финансовите загуби на Украйна. Киев обаче е задължен по конституция да подложи отстъпването на територия на референдум, който почти сигурно би се провалил, а схемата за отдаване под наем избягва това изискване.

Смята се, че споразумението е изготвено по време на тридневни преговори в Маями между Стив Уиткоф, пратеник на Тръмп за мир, и Кирил Дмитриев, руски представител. Дмитриев заяви пред Axios, че руската страна е оптимистично настроена, защото „чувстваме, че руската позиция наистина се чува“. Той допълни, че САЩ ще обяснят „ползите“ от мирното споразумение на Украйна и нейните европейски съюзници, в момент, в който Москва отбелязва напредък на бойното поле.

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп е разочарован от продължителността на войната, след като обеща да я прекрати още в първия ден от управлението си. В процеса по изготвяне на новия мирен план участват също Катар и Турция, които подкрепят посредническите усилия на САЩ.

В същото време в Киев пристигна делегация от високопоставени представители на американската армия, водена от Дан Дрискол, секретар на американската армия, „на мисия за установяване на фактите“, за да обсъди с украински служители пътища за прекратяване на войната. Според министъра на отбраната на Украйна Денис Шмихал разговорите са се фокусирали върху технологии за дронове и подкрепа за противовъздушната отбрана.

На фронтовата линия продължават ожесточени боеве около град Покровск в Донецк, ключов логистичен център. Там вече са навлезли около 500 руски войници, а градът се очаква да падне в ръцете на Русия, което би било най-значимият ѝ успех след превземането на Бахмут през 2023 г.