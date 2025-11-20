Терзиев: Метрото е стратегически приоритет за столицата

Метрото е стратегически приоритет за столицата, заяви кметът на София Васил Терзиев при представянето на първия от новите чешки метровлакове на „Метрополитен“. Събитието се проведе в депо „Обеля“ в присъствието на изпълнителния директор на дружеството Николай Найденов и посланика на Чехия у нас Мирослав Томан.
Смяна на старите руски влакове
Терзиев подчерта, че новите мотриси ще заменят най-старите руски влакове по линиите М2 и М4, както и че ще допринесат за намаляване на интервала на движение по линия М2 след откриването на новата станция „Панчо Владигеров“, разположена между „Сливница“ и „Обеля“.
График за доставка и въвеждане в експлоатация
След приключването на изпитанията в Чехия:
до края на 2025 г. ще бъдат доставени вторият и третият влак за тестове в реални условия;
след това постепенно ще пристигнат останалите пет влака;
последният, осми влак предстои да бъде доставен през май 2026 г., когато ще започне и поетапното въвеждане на новите мотриси в експлоатация.
Разширяване на мрежата – 10 нови станции
Кметът допълни, че в момента се изграждат 10 нови метростанции. Очаква се в най-скоро време да бъде избран изпълнител за разширението на линия 1 по бул. „Царица Йоана“. Паралелно тече и активно проектиране на бъдещите отсечки в Студентски град.
Технически параметри на новите влакове
Изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов представи характеристиките на новите чешки мотриси:
4 вагона
дължина: 718 метра
тегло: 116 300 кг
максимална скорост: 90 км/ч
капацитет: 762 пътници
специални места: за хора с увреждания, детски колички и велосипеди
Новите влакове са проектирани за бързо, комфортно и модерно обслужване на пътниците и са част от цялостната визия за развитие на софийския градски транспорт.
