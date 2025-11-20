НА ЖИВО
      четвъртък, 20.11.25
          Терзиев: Метрото е стратегически приоритет за столицата

          Метрото е стратегически приоритет за столицата, заяви кметът на София Васил Терзиев при представянето на първия от новите чешки метровлакове на „Метрополитен“. Събитието се проведе в депо „Обеля“ в присъствието на изпълнителния директор на дружеството Николай Найденов и посланика на Чехия у нас Мирослав Томан.

          Смяна на старите руски влакове

          Терзиев подчерта, че новите мотриси ще заменят най-старите руски влакове по линиите М2 и М4, както и че ще допринесат за намаляване на интервала на движение по линия М2 след откриването на новата станция „Панчо Владигеров“, разположена между „Сливница“ и „Обеля“.

          Столичната община представя новите чешки мотриси за метрото Столичната община представя новите чешки мотриси за метрото

          График за доставка и въвеждане в експлоатация

          След приключването на изпитанията в Чехия:

          • до края на 2025 г. ще бъдат доставени вторият и третият влак за тестове в реални условия;
          • след това постепенно ще пристигнат останалите пет влака;
          • последният, осми влак предстои да бъде доставен през май 2026 г., когато ще започне и поетапното въвеждане на новите мотриси в експлоатация.

          Разширяване на мрежата – 10 нови станции

          Кметът допълни, че в момента се изграждат 10 нови метростанции. Очаква се в най-скоро време да бъде избран изпълнител за разширението на линия 1 по бул. „Царица Йоана“.
          Паралелно тече и активно проектиране на бъдещите отсечки в Студентски град.

          Ето кога ще са готови разширенията на метрото Ето кога ще са готови разширенията на метрото

          Технически параметри на новите влакове

          Изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов представи характеристиките на новите чешки мотриси:

          • 4 вагона
          • дължина: 718 метра
          • тегло: 116 300 кг
          • максимална скорост: 90 км/ч
          • капацитет: 762 пътници
          • специални места: за хора с увреждания, детски колички и велосипеди

          Новите влакове са проектирани за бързо, комфортно и модерно обслужване на пътниците и са част от цялостната визия за развитие на софийския градски транспорт.

