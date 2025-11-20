Терзиев натиска газта: София влиза в най-бързата си модернизация от десетилетия

Кметът на София Васил Терзиев представи годишния отчет на Столичната община за 2025 г., обобщаващ втората година от неговия мандат. На специално събитие, събрало екипа на общината, партньори, представители на граждански и браншови организации и медиите, той и заместник-кметовете очертаха резултатите от ключовите политики, които градът реализира през последните дванадесет месеца.

„София пое по своя път – на решителни реформи. Тази година доказа, че градът стои зад трудните, но правилни решения", заяви Терзиев.

Отчетът, публикуван на сайта на общината и включващ 166 страници, показва напредък в няколко ключови направления. През последните две години София е създала над 2600 нови места в детски градини, от които 1365 само през 2025 г., което води до намаляване на недостига с над 15%. Паралелно тече и трансформация на училищната среда – модернизирани пространства, по-добра инфраструктура, инвестиции в здравето и безопасността на децата, както и засилено видеонаблюдение около учебните заведения.

Развитието на градската инфраструктура също заема централно място в отчета. София ускорява разширяването на метрото, като до 2027 г. се очаква изграждането на 10 нови метростанции с намален интервал на движение до 2–4 минути и прогнозен дневен пътникопоток от над 650 000 души. Завършени са ключови пътни връзки, ремонтирани са 95 000 кв. м тротоари, дигитализирани са 30% от уличното осветление и са инсталирани над 2200 камери за сигурност в различни точки на града. В общинските болници са вложени повече от 9 млн. лв. за нова апаратура и обновяване на отделенията.

Зелените политики на столицата показват подобрение за втора поредна година. София спазва европейските норми за фини прахови частици, а концентрацията на азотен диоксид е по-ниска с 10% спрямо предходната година. Общината инвестира рекордните близо 60 млн. лв. в зелени площи и разширяването им, докато заводът за отпадъци отчита най-високи приходи и производство на гориво от типа RDF.

Гражданското участие също бележи растеж – повече от 5 млн. лв. от бюджета са управлявани съвместно с жителите на столицата чрез инициативата „Идеи за града“, като 72% от избраните през 2024 г. проекти вече са изпълнени или в процес на реализация. Доброволци, творци и активни граждани превръщат подлези, спирки и паркове в по-приветливи и живи пространства, което засилва усещането за общност в различните квартали.

В заключение Терзиев подчерта, че през следващата година София ще ускори темпа на модернизация и ще продължи да развива своя потенциал като модерен, зелен и приобщаващ европейски град.