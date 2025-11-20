Тежък жребий за Италия и люти балкански сблъсъци по пътя към Мондиал 2026

Четирикратният световен шампион Италия получи труден съперник в полуфиналите на баражите за Мондиал 2026 – Северна Ирландия. Жребият беше изтеглен от Марко Матераци и Мартин Далин и постави „адзурите“ в Поток А, където евентуален финал ще бъде също като гост – срещу победителя от Уелс – Босна и Херцеговина.
Северна Ирландия е исторически неприятен съперник за Италия – именно тя спира четирикратните шампиони по пътя към световното през 1958 г.
Балкански сблъсъци в Поток С
Поток „С“ има сериозно югоизточноевропейско присъствие:
- Турция – Румъния
- Словакия – Косово
Победителите ще спорят за място на световното в един финален мач, като домакин ще бъде победителят от двойката Словакия – Косово.
Северна Македония и Албания – трудни пътища към Мондиала
Двата други балкански тима получиха предизвикателни съперници:
- Република Северна Македония гостува на Дания, а при победа – ново трудно гостуване срещу Чехия или Ирландия.
- Албания започва с гостуване на Полша, а след това би играла като гост срещу Украйна или Швеция.
Пълен жребий – Европейски баражи
Поток А
Полуфинали:
- Италия – Северна Ирландия
- Уелс – Босна и Херцеговина
Финал:
- Уелс/Босна – Италия/Северна Ирландия
Поток В
Полуфинали:
- Украйна – Швеция
- Полша – Албания
Финал:
- Украйна/Швеция – Полша/Албания
Поток С
Полуфинали:
- Турция – Румъния
- Словакия – Косово
Финал:
- Словакия/Косово – Турция/Румъния
Поток D
Полуфинали:
- Дания – Северна Македония
- Чехия – Ирландия
Финал:
- Чехия/Ирландия – Дания/Северна Македония
Кои вече са на Мондиал 2026?
12 европейски държави вече се класираха директно:
Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия, Норвегия, Белгия, Англия, Хърватия.
Баражите ще определят последните 4 европейски квоти и ще се играят на 26 и 31 март 2026 г. – само един мач в полуфиналите и финалите.
Междуконтинентални плейофи
Жребият в Цюрих определи двойките:
Полуфинали
- Нова Каледония – Ямайка
- Боливия – Суринам
Победителите играят срещу:
- Нова Каледония/Ямайка → ДР Конго
- Боливия/Суринам → Ирак
Мачовете ще се проведат в Гуадалахара и Монтерей (Мексико) през март 2026 г.
Двата финала ще решат последните двама участници, които ще отидат на Мондиал 2026.