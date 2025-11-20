Тежък жребий за Италия и люти балкански сблъсъци по пътя към Мондиал 2026

Четирикратният световен шампион Италия получи труден съперник в полуфиналите на баражите за Мондиал 2026 – Северна Ирландия. Жребият беше изтеглен от Марко Матераци и Мартин Далин и постави „адзурите“ в Поток А, където евентуален финал ще бъде също като гост – срещу победителя от Уелс – Босна и Херцеговина.

Северна Ирландия е исторически неприятен съперник за Италия – именно тя спира четирикратните шампиони по пътя към световното през 1958 г.

Балкански сблъсъци в Поток С

Поток „С“ има сериозно югоизточноевропейско присъствие:

Турция – Румъния

Словакия – Косово

Победителите ще спорят за място на световното в един финален мач, като домакин ще бъде победителят от двойката Словакия – Косово.

Северна Македония и Албания – трудни пътища към Мондиала

Двата други балкански тима получиха предизвикателни съперници:

Република Северна Македония гостува на Дания , а при победа – ново трудно гостуване срещу Чехия или Ирландия .

гостува на , а при победа – ново трудно гостуване срещу . Албания започва с гостуване на Полша, а след това би играла като гост срещу Украйна или Швеция.

Пълен жребий – Европейски баражи

Поток А

Полуфинали:

Италия – Северна Ирландия

Уелс – Босна и Херцеговина

Финал:

Уелс/Босна – Италия/Северна Ирландия

Поток В

Полуфинали:

Украйна – Швеция

Полша – Албания

Финал:

Украйна/Швеция – Полша/Албания

Поток С

Полуфинали:

Турция – Румъния

Словакия – Косово

Финал:

Словакия/Косово – Турция/Румъния

Поток D

Полуфинали:

Дания – Северна Македония

Чехия – Ирландия

Финал:

Чехия/Ирландия – Дания/Северна Македония

Кои вече са на Мондиал 2026?

12 европейски държави вече се класираха директно:

Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия, Норвегия, Белгия, Англия, Хърватия.

Баражите ще определят последните 4 европейски квоти и ще се играят на 26 и 31 март 2026 г. – само един мач в полуфиналите и финалите.

Междуконтинентални плейофи

Жребият в Цюрих определи двойките:

Полуфинали

Нова Каледония – Ямайка

Боливия – Суринам

Победителите играят срещу:

Нова Каледония/Ямайка → ДР Конго

Боливия/Суринам → Ирак

Мачовете ще се проведат в Гуадалахара и Монтерей (Мексико) през март 2026 г.

Двата финала ще решат последните двама участници, които ще отидат на Мондиал 2026.