НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Тежък жребий за Италия и люти балкански сблъсъци по пътя към Мондиал 2026

          0
          3
          Снимка: Wikimedia Commons
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Четирикратният световен шампион Италия получи труден съперник в полуфиналите на баражите за Мондиал 2026 – Северна Ирландия. Жребият беше изтеглен от Марко Матераци и Мартин Далин и постави „адзурите“ в Поток А, където евентуален финал ще бъде също като гост – срещу победителя от Уелс – Босна и Херцеговина.

          - Реклама -

          Северна Ирландия е исторически неприятен съперник за Италия – именно тя спира четирикратните шампиони по пътя към световното през 1958 г.

          Балкански сблъсъци в Поток С

          Поток „С“ има сериозно югоизточноевропейско присъствие:

          • Турция – Румъния
          • Словакия – Косово

          Победителите ще спорят за място на световното в един финален мач, като домакин ще бъде победителят от двойката Словакия – Косово.

          Северна Македония и Албания – трудни пътища към Мондиала

          Двата други балкански тима получиха предизвикателни съперници:

          • Република Северна Македония гостува на Дания, а при победа – ново трудно гостуване срещу Чехия или Ирландия.
          • Албания започва с гостуване на Полша, а след това би играла като гост срещу Украйна или Швеция.
          Норвегия и Холанд пак пребиха Италия и са на първо Световно този век Норвегия и Холанд пак пребиха Италия и са на първо Световно този век

          Пълен жребий – Европейски баражи

          Поток А

          Полуфинали:

          • Италия – Северна Ирландия
          • Уелс – Босна и Херцеговина

          Финал:

          • Уелс/Босна – Италия/Северна Ирландия

          Поток В

          Полуфинали:

          • Украйна – Швеция
          • Полша – Албания

          Финал:

          • Украйна/Швеция – Полша/Албания

          Поток С

          Полуфинали:

          • Турция – Румъния
          • Словакия – Косово

          Финал:

          • Словакия/Косово – Турция/Румъния

          Поток D

          Полуфинали:

          • Дания – Северна Македония
          • Чехия – Ирландия

          Финал:

          • Чехия/Ирландия – Дания/Северна Македония

          Кои вече са на Мондиал 2026?

          12 европейски държави вече се класираха директно:

          Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия, Норвегия, Белгия, Англия, Хърватия.

          Баражите ще определят последните 4 европейски квоти и ще се играят на 26 и 31 март 2026 г. – само един мач в полуфиналите и финалите.

          Ясни са 42 от отборите, които вече се класираха за Мондиал 2026 Ясни са 42 от отборите, които вече се класираха за Мондиал 2026

          Междуконтинентални плейофи

          Жребият в Цюрих определи двойките:

          Полуфинали

          • Нова Каледония – Ямайка
          • Боливия – Суринам

          Победителите играят срещу:

          • Нова Каледония/Ямайка → ДР Конго
          • Боливия/Суринам → Ирак

          Мачовете ще се проведат в Гуадалахара и Монтерей (Мексико) през март 2026 г.
          Двата финала ще решат последните двама участници, които ще отидат на Мондиал 2026.

          Четирикратният световен шампион Италия получи труден съперник в полуфиналите на баражите за Мондиал 2026 – Северна Ирландия. Жребият беше изтеглен от Марко Матераци и Мартин Далин и постави „адзурите“ в Поток А, където евентуален финал ще бъде също като гост – срещу победителя от Уелс – Босна и Херцеговина.

          - Реклама -

          Северна Ирландия е исторически неприятен съперник за Италия – именно тя спира четирикратните шампиони по пътя към световното през 1958 г.

          Балкански сблъсъци в Поток С

          Поток „С“ има сериозно югоизточноевропейско присъствие:

          • Турция – Румъния
          • Словакия – Косово

          Победителите ще спорят за място на световното в един финален мач, като домакин ще бъде победителят от двойката Словакия – Косово.

          Северна Македония и Албания – трудни пътища към Мондиала

          Двата други балкански тима получиха предизвикателни съперници:

          • Република Северна Македония гостува на Дания, а при победа – ново трудно гостуване срещу Чехия или Ирландия.
          • Албания започва с гостуване на Полша, а след това би играла като гост срещу Украйна или Швеция.
          Норвегия и Холанд пак пребиха Италия и са на първо Световно този век Норвегия и Холанд пак пребиха Италия и са на първо Световно този век

          Пълен жребий – Европейски баражи

          Поток А

          Полуфинали:

          • Италия – Северна Ирландия
          • Уелс – Босна и Херцеговина

          Финал:

          • Уелс/Босна – Италия/Северна Ирландия

          Поток В

          Полуфинали:

          • Украйна – Швеция
          • Полша – Албания

          Финал:

          • Украйна/Швеция – Полша/Албания

          Поток С

          Полуфинали:

          • Турция – Румъния
          • Словакия – Косово

          Финал:

          • Словакия/Косово – Турция/Румъния

          Поток D

          Полуфинали:

          • Дания – Северна Македония
          • Чехия – Ирландия

          Финал:

          • Чехия/Ирландия – Дания/Северна Македония

          Кои вече са на Мондиал 2026?

          12 европейски държави вече се класираха директно:

          Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия, Норвегия, Белгия, Англия, Хърватия.

          Баражите ще определят последните 4 европейски квоти и ще се играят на 26 и 31 март 2026 г. – само един мач в полуфиналите и финалите.

          Ясни са 42 от отборите, които вече се класираха за Мондиал 2026 Ясни са 42 от отборите, които вече се класираха за Мондиал 2026

          Междуконтинентални плейофи

          Жребият в Цюрих определи двойките:

          Полуфинали

          • Нова Каледония – Ямайка
          • Боливия – Суринам

          Победителите играят срещу:

          • Нова Каледония/Ямайка → ДР Конго
          • Боливия/Суринам → Ирак

          Мачовете ще се проведат в Гуадалахара и Монтерей (Мексико) през март 2026 г.
          Двата финала ще решат последните двама участници, които ще отидат на Мондиал 2026.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Кражба в Божия дом: 38-годишна жена заловена

          Пламена Ганева -
          38-годишна жена е задържана за кражба на пари от храм в Русе, съобщиха от полицията. Случаят е разкрит, след като на 19 ноември е...
          Social

          Русия сравнява Мирноград със земята: ВСУ показаха могъщия взрив на 3-тонен ФАБ-3000 в града

          Иван Христов -
          Руските войски продължават да сриват украинския град Мирноград в Донецка област до основи. Морски пехотинци от украинския флот са записаха удара на мощна бомба...
          Social

          Северозападна Гърция под вода: бури, свлачища и прекъснат ток

          Десислава Димитрова -
          Проливните дъждове в Северозападна Гърция, придружени от силни ветрове, продължават да създават проблеми, като на много места са регистрирани наводнения по пътищата и свлачища.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions