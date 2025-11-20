The Economist: Мирният план на САЩ практически е искане за капитулация на Украйна

В медиите се появиха нови подробности за състоящия се от 28 точки мирен план, разработен от САЩ съвместно с Русия – без участието на украинци или европейци. Според източници на The Economist, планът повтаря много максималистични искания, известни от предишни руски предложения, като същевременно добавя няколко нови и „на практика представлява искане за капитулация на Украйна“.

- Реклама -

По-конкретно, планът предвижда намаляване на броя на украинските войски до 40% от сегашното им ниво (т.е. до приблизително 300 000 от сегашните 800 000) – без съответно намаление от страна на Русия.

На Украйна ще бъде забранено и да притежава няколко класа оръжия, включително системи с далечен обсег, способни да достигнат Москва и Санкт Петербург.

Чуждестранни войски няма да бъдат допускани на украинска територия, а самолети, използвани от чуждестранни дипломати няма да могат да летят до Украйна.

„Това поставя под въпрос намеренията на Русия относно украинското въздушно пространство“, се отбелязва статията.

От Украйна ще се изисква също така да обяви руския език за втори държавен език и да възстанови правата на Украинската православна църква – Московска патриаршия (УПЦ-МП).

Не е ясно колко широко е било разпространено това предложение в рамките на администрацията на Тръмп или дали е било предимно лична инициатива на специалния пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, както предполагат някои източници.

Не е ясно и каква е целта на подобен план, освен да се смути украинският президент Володимир Зеленски в момент на слабост. Източници, близки до украинската президентска администрация, се опасяват, че моментът може да показва, че някои в Америка се възползват от корупционната криза, за да тласнат Украйна към неоправдани отстъпки, отбелязва The Economist:

„В същото време военните анализатори не вярват, че положението на Украйна е толкова отчаяно, че Володимир Зеленски би бил принуден да се съгласи на такива сурови условия“.