Трима загинали при нови удари в Газа

Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи за трима загинали и 15 ранени при поредица от нови израелски въздушни удари през нощта. По данни на службата, около 4:00 ч. израелската армия е бомбардирала жилищна сграда в района на Бани Сухела, източно от Хан Юнис.

Инцидентът идва на фона на взаимни обвинения между Израел и Хамас за нарушаване на крехкото примирие, въведено на 10 октомври.

Източник от вътрешното министерство в Газа, пожелал анонимност, заяви, че след 5:00 ч. не е имало нови въздушни атаки, но артилерийският обстрел в района на Хан Юнис е продължил.