      четвъртък, 20.11.25
          Война

          Трима загинали при нови удари в Газа

          Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи за трима загинали и 15 ранени при поредица от нови израелски въздушни удари през нощта. По данни на службата, около 4:00 ч. израелската армия е бомбардирала жилищна сграда в района на Бани Сухела, източно от Хан Юнис.

          Инцидентът идва на фона на взаимни обвинения между Израел и Хамас за нарушаване на крехкото примирие, въведено на 10 октомври.

          Източник от вътрешното министерство в Газа, пожелал анонимност, заяви, че след 5:00 ч. не е имало нови въздушни атаки, но артилерийският обстрел в района на Хан Юнис е продължил.

          Война

          Мирният план на Тръмп предвижда териториални отстъпки към Русия, отказ на Украйна от миротворци и влизане в НАТО

          Иван Христов -
          Мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна предвижда Киев да направи значителни териториални отстъпки на Русия и...
          Политика

          Костадинов алармира: Отново нарушиха Конституцията в парламента!

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остра критика към ръководството на Народното събрание в публикация във „Фейсбук“, след като Конституционният съд реши, че председателят...
          Инциденти

          Сблъсък на влакове в Чехия рани 42 души (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Четиридесет и двама души бяха ранени при сблъсък на два влака тази сутрин в Южна Чехия, съобщиха местните спасителни служби.

