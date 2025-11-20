Украински военен за ситуацията в Покровск: Някои помагат на ВСУ, а други – на руснаците

В момента най-голямата заплаха за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е загубата на Покровск и агломерацията, което би позволило на руснаците да подобрят тактическото си положение. Руските пехотинци се преобличат в цивилни дрехи в Покровск и се опитват да се представят за местни, казва Дмитрий Филатов, с позивна „Перун“, командир на Първи отделен щурмови батальон „Дмитрий Коцюбайло“, в коментар за „Громадске радио“.

Войникът отбеляза, че в града все още има хора. Принудителната евакуация на населението продължава.

„Някои (жители на Покровск) помагат на окупаторите, а други – на нашите войски“, подчерта Филатов.

Войникът отбеляза, че въпреки значителното числено предимство на руснаците, украинските войски държат много труден участък от фронта, където продължават ожесточени боеве.

„Районът на Покровско-Мирноградската агломерация е най-важният от тактическа гледна точка“, подчерта украинският боеь.

Той обясни, че в града се провежда комбинирана операция на ВСУ, а не контрадиверсионна. Войникът добави, че украинските войски провеждат всеобхватни операции по „разчистване“.