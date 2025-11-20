Фридрих Мерц: Украйна ще получи ракети с голям обсег

Украйна ще получи ракети с голям обсег. Германският канцлер Фридрих Мерц направи това съобщение на пресконференция с шведския премиер Улф Кристерсон в Берлин.

- Реклама -

„В продължение на няколко месеца работим интензивно с украинското правителство за реализиране на проекти за ракети с голям обсег, както технически ги наричаме. Украинската армия ще бъде оборудвана с такива оръжейни системи“, заяви той, цитиран от „Анадолската агенция“.

Той не предостави подробности относно броя на ракетите или сроковете за доставката им. Канцлерът също така отказа да коментира предишното нежелание на Германия да достави на Украйна крилати ракети с голям обсег Taurus. Той определи този подход като тактика за увеличаване на натиска върху Русия.

„Съгласихме се, че вече няма да обсъждаме публично подробности, тъй като смятаме, че е необходима известна неяснота, особено за руската страна, относно обхвата на нашата военна подкрепа в тази област. Мога само да кажа, че правим всичко възможно, за да оборудваме украинската армия с оръжейни системи, които имат подходящ обсег. И това ще продължи през следващите седмици и месеци, а ако е необходимо, дори до степен да произвеждаме такива оръжейни системи в самата Украйна“, заяви Мерц.