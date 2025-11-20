НА ЖИВО
          Ватиканът почука – Минск отвори клетките: двама свещеници на свобода

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Беларус освободи двамата католически свещеници Генрих Околотович и Анджей Юхневич, задържани по обвинения в измяна и определяни като политически затворници. Новината идва само седмици след срещата между президента Александър Лукашенко и изпратения от Ватикана кардинал Клаудио Гугероти.

          Освобождаването е „акт на добра воля“, съобщи агенция Белта, като го свърза със Свещената юбилейна година и засилените контакти със Светия престол.

          След протестите през 2020 г. режимът на Лукашенко провежда широки репресии – хиляди бягат в изгнание, а над 1200 души са хвърлени в затвора. Католическото духовенство също влиза под ударите на властите, особено след като някои свещеници дават убежище на протестиращи.

          Околотович, арестуван на 70-годишна възраст, прекарва повече от година в затвора на КГБ, преди да получи 11-годишна присъда. Юхневич е арестуван през май 2024 г. и осъден на 13 години. И двамата са част от полското малцинство в страната и биват освободени скоро след като Полша отвори два гранични пункта с Беларус.

          Случаят отново насочва поглед към други задържани, включително журналиста Анджей Почобут – носител на наградата „Сахаров“, който остава в затвора.

          Беларус е предимно православна страна, но около 15% от населението е католическо, което подчертава значението на подобни репресии за религиозните общности.

