Ватиканът почука – Минск отвори клетките: двама свещеници на свобода

Беларус освободи двамата католически свещеници Генрих Околотович и Анджей Юхневич, задържани по обвинения в измяна и определяни като политически затворници. Новината идва само седмици след срещата между президента Александър Лукашенко и изпратения от Ватикана кардинал Клаудио Гугероти.

Освобождаването е „акт на добра воля“, съобщи агенция Белта, като го свърза със Свещената юбилейна година и засилените контакти със Светия престол. - Реклама -

След протестите през 2020 г. режимът на Лукашенко провежда широки репресии – хиляди бягат в изгнание, а над 1200 души са хвърлени в затвора. Католическото духовенство също влиза под ударите на властите, особено след като някои свещеници дават убежище на протестиращи.

Околотович, арестуван на 70-годишна възраст, прекарва повече от година в затвора на КГБ, преди да получи 11-годишна присъда. Юхневич е арестуван през май 2024 г. и осъден на 13 години. И двамата са част от полското малцинство в страната и биват освободени скоро след като Полша отвори два гранични пункта с Беларус.

Случаят отново насочва поглед към други задържани, включително журналиста Анджей Почобут – носител на наградата „Сахаров“, който остава в затвора.

Беларус е предимно православна страна, но около 15% от населението е католическо, което подчертава значението на подобни репресии за религиозните общности.