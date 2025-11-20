НА ЖИВО
          „Възраждане": Има само едно решение за спасяване на демокрацията!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация – това заяви заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Петър Петров в декларация от парламентарната трибуна.

          Според него след решението на Конституционния съд, който обяви за противоконституционен отказа на предишното ръководство на Народното събрание да разгледа предложението за национален референдум за въвеждането на еврото, парламентът е станал свидетел на ново еднолично действие от страна на настоящия председателстващ Костадин Ангелов.

          „Не беше допуснато предложение за включване в дневния ред на точка, свързана с произвеждането на референдум за еврото, а конституционно гарантираните права на парламентарна група бяха ограничени“, заяви Петров.

          „Няма граници за нарушаване на Конституцията“

          Петров посочи, че според „Възраждане“ действащият парламент е изчерпан и системно нарушава Конституцията и законите, целейки „насилствено вкарване на България в еврозоната и заглушаване гласа на гражданите“.

          „51-вият парламент е изчерпан от всякакво политическо доверие“, подчерта той.

          Апел за оставка и нови избори

          Петров обяви, че партията му ще работи единствено за сваляне на правителството и провеждане на предсрочни избори, които според него са единственият изход от политическата криза:

          „Оставката на това правителство и предсрочни избори са единственият лек за заболяването, поразило политическия живот.“

          Послания към властта и гражданите

          В декларацията си Петров отправи две ясни послания:

          • към управляващите: „Омитайте се от властта, докато е време и докато народът още ви е дал шанс.“
          • към българските граждани: „Ставайте юнаци, ние не щем ярем.“

          Според него „борбата за референдум и промяна тръгва от всеки един от нас“, като предупреди, че ако днес темата е еврото, „утре ще е нашата свобода“.

