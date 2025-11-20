„Възраждане“: Има само едно решение за спасяване на демокрацията!

Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация – това заяви заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Петър Петров в декларация от парламентарната трибуна.
- Реклама -
Според него след решението на Конституционния съд, който обяви за противоконституционен отказа на предишното ръководство на Народното събрание да разгледа предложението за национален референдум за въвеждането на еврото, парламентът е станал свидетел на ново еднолично действие от страна на настоящия председателстващ Костадин Ангелов.
„Няма граници за нарушаване на Конституцията“
Петров посочи, че според „Възраждане“ действащият парламент е изчерпан и системно нарушава Конституцията и законите, целейки „насилствено вкарване на България в еврозоната и заглушаване гласа на гражданите“.
Апел за оставка и нови избори
Петров обяви, че партията му ще работи единствено за сваляне на правителството и провеждане на предсрочни избори, които според него са единственият изход от политическата криза:
Послания към властта и гражданите
В декларацията си Петров отправи две ясни послания:
към управляващите:„Омитайте се от властта, докато е време и докато народът още ви е дал шанс.“
към българските граждани:„Ставайте юнаци, ние не щем ярем.“
Според него „борбата за референдум и промяна тръгва от всеки един от нас“, като предупреди, че ако днес темата е еврото, „утре ще е нашата свобода“.
Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация – това заяви заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Петър Петров в декларация от парламентарната трибуна.
- Реклама -
Според него след решението на Конституционния съд, който обяви за противоконституционен отказа на предишното ръководство на Народното събрание да разгледа предложението за национален референдум за въвеждането на еврото, парламентът е станал свидетел на ново еднолично действие от страна на настоящия председателстващ Костадин Ангелов.
„Няма граници за нарушаване на Конституцията“
Петров посочи, че според „Възраждане“ действащият парламент е изчерпан и системно нарушава Конституцията и законите, целейки „насилствено вкарване на България в еврозоната и заглушаване гласа на гражданите“.
Апел за оставка и нови избори
Петров обяви, че партията му ще работи единствено за сваляне на правителството и провеждане на предсрочни избори, които според него са единственият изход от политическата криза:
Послания към властта и гражданите
В декларацията си Петров отправи две ясни послания:
към управляващите:„Омитайте се от властта, докато е време и докато народът още ви е дал шанс.“
към българските граждани:„Ставайте юнаци, ние не щем ярем.“
Според него „борбата за референдум и промяна тръгва от всеки един от нас“, като предупреди, че ако днес темата е еврото, „утре ще е нашата свобода“.