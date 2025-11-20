„Възраждане“: Има само едно решение за спасяване на демокрацията!

Предсрочните парламентарни избори са единственото решение за спасяване на българската демокрация – това заяви заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Петър Петров в декларация от парламентарната трибуна.

- Реклама -

Според него след решението на Конституционния съд, който обяви за противоконституционен отказа на предишното ръководство на Народното събрание да разгледа предложението за национален референдум за въвеждането на еврото, парламентът е станал свидетел на ново еднолично действие от страна на настоящия председателстващ Костадин Ангелов.

„Не беше допуснато предложение за включване в дневния ред на точка, свързана с произвеждането на референдум за еврото, а конституционно гарантираните права на парламентарна група бяха ограничени“, заяви Петров.

„Няма граници за нарушаване на Конституцията“

Петров посочи, че според „Възраждане“ действащият парламент е изчерпан и системно нарушава Конституцията и законите, целейки „насилствено вкарване на България в еврозоната и заглушаване гласа на гражданите“.

„51-вият парламент е изчерпан от всякакво политическо доверие“, подчерта той.

Апел за оставка и нови избори

Петров обяви, че партията му ще работи единствено за сваляне на правителството и провеждане на предсрочни избори, които според него са единственият изход от политическата криза:

„Оставката на това правителство и предсрочни избори са единственият лек за заболяването, поразило политическия живот.“

Послания към властта и гражданите

В декларацията си Петров отправи две ясни послания:

към управляващите: „Омитайте се от властта, докато е време и докато народът още ви е дал шанс.“

„Омитайте се от властта, докато е време и докато народът още ви е дал шанс.“ към българските граждани: „Ставайте юнаци, ние не щем ярем.“

Според него „борбата за референдум и промяна тръгва от всеки един от нас“, като предупреди, че ако днес темата е еврото, „утре ще е нашата свобода“.