Весела Лечева: Процесът в БОК се саботира и стопира, срамът е за цяла България

„Не можем да функционираме като нормален олимпийски комитет“. Това заяви председателят на БОК Весела Лечева, която днес присъства в Музея на спорта на Националния стадион, където плувецът ни Цанко Цанков дари шапката, очилата и сертификата от успешното 24-часово и 30-минутно плуване в река Дунав, осъществено през август тази година.

Припомняме, че по-рано тази седмица Софийският градски съд (СГС) се произнесе в полза на Лечева и по второто от делата, които бяха заведени срещу избора й за председател на БОК.

„Втори състав на СГС е излязъл с категорично решение. Отхвърлили са всички претенции на жалбоподателите. Съдът потвърди по категоричен начин решението на Общото събрание – беше проведено по начин, по който да бъдат зачетени всички възможни решения. Съдът потвърди всичко, което се разви на 19 март. Втори състав потвърди решението и на МОК. За съжаление, 7 месеца по-късно имаме този резултат“, сподели тя, определяйки ситуацията в БОК като „срам за цяла България“.

„Нямам представа колко дълго ще продължи тази процедура. Не мога да виня съдиите. Безсмислените молби имат за цел да шиканират целия процес или да променят резултатите от Общото събрание. Нямат никакво основание да бавят процеса. Процесът в БОК се саботира и стопира. Нямаме възможност да работим като нормален олимпийски комитет. Исках да не се усети, че БОК е подложен на тази безпрецедентна ситуация. Искахме нормална комуникация с предишното ръководство и нормален преход на управление, без да се ощетяват федерации и състезатели. Никой не заслужава такова отношение. Надявам се на разумен подход. Нека намерим вариант, за да излезем от цялата ситуация. Срамът е за цяла България. Цяла година абсолютно безхаберие“.

„За нас е голяма чест и гордост Българският музей на спорта да бъде попълнен с още един успех. Цанко Цанков винаги ни е радвал с неговите успехи. Винаги е показвал силата на българския дух. Той е вдъхновител и изключителен ролеви модел за всяко едно българско дете. Това е основната мисия и на БОК. Спортът е възпитание, образование, чест и достойнство“, каза още Лечева.