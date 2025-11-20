НА ЖИВО
          Общество

          Внимание: Как ще се заплаща трудът на 31 декември и 2 януари?

          Никола Павлов
          По повод решението на Министерския съвет да обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни, ИА „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) публикува подробни разяснения как се заплаща трудът в тези дати.

          Извънреден труд на неприсъствени дни – какво трябва да знаете

          За ненормиран работен ден или подневно отчитане:

          Трудът на неприсъствен ден винаги е извънреден и се заплаща с минимум +75% върху часовата ставка.

          За сумирано изчисляване на работното време (СИРВ):

          • ако работникът е на график – няма увеличение, защото трудът не се води извънреден.
          Заплащане на труда на официални празници

          Официалните празници през коледно-новогодишния период са:

          • 24 декември – Бъдни вечер
          • 25 и 26 декември – Рождество Христово
          • 1 януари – Нова година

          За всички работещи:

          Трудът на официален празник се заплаща минимум двойно (200%).

          Ако трудът е и извънреден едновременно, се дължат още +100% върху възнаграждението.

          При СИРВ – работещите на график получават само двойна ставка, без допълнителни увеличения.

          Заповед за извънреден труд – задължителна

          • Извънредният труд се възлага със заповед на работодателя.
          • Служителят трябва да бъде уведомен минимум 24 часа предварително.

          Какви доказателства са нужни, за да защитите правата си

          ГИТ препоръчва работниците да пазят:

          • писмена заповед за възлагане на извънреден труд;
          • поименен график.

          Тези документи са необходими при подаден сигнал и проверка.

          Как да подадете сигнал към Инспекцията по труда

          • Чрез сайта на ИА ГИТ, раздел „Административно обслужване“
          • Телефон за консултации: 0700 17 670

          Контекст: Защо 31 декември и 2 януари са неработни

          Министерският съвет обяви двата дни за неприсъствени заради необходимите технологични промени във финансовия и нефинансовия сектор, свързани с въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г.

