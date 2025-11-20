Внимание: Как ще се заплаща трудът на 31 декември и 2 януари?

По повод решението на Министерския съвет да обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни, ИА „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) публикува подробни разяснения как се заплаща трудът в тези дати.
Извънреден труд на неприсъствени дни – какво трябва да знаете
За ненормиран работен ден или подневно отчитане:
Трудът на неприсъствен ден винаги е извънреден и се заплаща с минимум +75% върху часовата ставка.
За сумирано изчисляване на работното време (СИРВ):
- ако работникът е на график – няма увеличение, защото трудът не се води извънреден.
Заплащане на труда на официални празници
Официалните празници през коледно-новогодишния период са:
- 24 декември – Бъдни вечер
- 25 и 26 декември – Рождество Христово
- 1 януари – Нова година
За всички работещи:
Трудът на официален празник се заплаща минимум двойно (200%).
Ако трудът е и извънреден едновременно, се дължат още +100% върху възнаграждението.
При СИРВ – работещите на график получават само двойна ставка, без допълнителни увеличения.
Заповед за извънреден труд – задължителна
- Извънредният труд се възлага със заповед на работодателя.
- Служителят трябва да бъде уведомен минимум 24 часа предварително.
Какви доказателства са нужни, за да защитите правата си
ГИТ препоръчва работниците да пазят:
- писмена заповед за възлагане на извънреден труд;
- поименен график.
Тези документи са необходими при подаден сигнал и проверка.
Как да подадете сигнал към Инспекцията по труда
- Чрез сайта на ИА ГИТ, раздел „Административно обслужване“
- Телефон за консултации: 0700 17 670
Контекст: Защо 31 декември и 2 януари са неработни
Министерският съвет обяви двата дни за неприсъствени заради необходимите технологични промени във финансовия и нефинансовия сектор, свързани с въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г.