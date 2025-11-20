Внимание: Как ще се заплаща трудът на 31 декември и 2 януари?

По повод решението на Министерския съвет да обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни, ИА „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) публикува подробни разяснения как се заплаща трудът в тези дати.

Извънреден труд на неприсъствени дни – какво трябва да знаете

За ненормиран работен ден или подневно отчитане:

Трудът на неприсъствен ден винаги е извънреден и се заплаща с минимум +75% върху часовата ставка.

За сумирано изчисляване на работното време (СИРВ):

ако работникът е на график – няма увеличение, защото трудът не се води извънреден.

Заплащане на труда на официални празници

Официалните празници през коледно-новогодишния период са:

24 декември – Бъдни вечер

25 и 26 декември – Рождество Христово

1 януари – Нова година

За всички работещи:

Трудът на официален празник се заплаща минимум двойно (200%).

Ако трудът е и извънреден едновременно, се дължат още +100% върху възнаграждението.

При СИРВ – работещите на график получават само двойна ставка, без допълнителни увеличения.

Заповед за извънреден труд – задължителна

Извънредният труд се възлага със заповед на работодателя .

. Служителят трябва да бъде уведомен минимум 24 часа предварително.

Какви доказателства са нужни, за да защитите правата си

ГИТ препоръчва работниците да пазят:

писмена заповед за възлагане на извънреден труд ;

; поименен график.

Тези документи са необходими при подаден сигнал и проверка.

Как да подадете сигнал към Инспекцията по труда

Чрез сайта на ИА ГИТ, раздел „Административно обслужване“

Телефон за консултации: 0700 17 670

Контекст: Защо 31 декември и 2 януари са неработни

Министерският съвет обяви двата дни за неприсъствени заради необходимите технологични промени във финансовия и нефинансовия сектор, свързани с въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г.